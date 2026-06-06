İtalya - Türkiye voleybol maçı canlı izle: Filenin Sultanları VNL maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Dünya voleybolunun dev organizasyonlardan biri olan Milletler Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, A Milli Kadın Voleybol Takımımız turnuvanın en kritik virajlarından birine giriyor. İtalya-Türkiye voleybol maçı için geri sayım başlamışken alınacak galibiyet ay-yıldızlı ekibimizin turnuvadaki sıralaması ve moral motivasyonu açısından büyük önem taşıyor. Filenin Sultanları'nın çıkacağı dev karşılaşmanın canlı yayın detayları spor severlerle paylaşıldı.