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İtalya - Türkiye voleybol maçı canlı izle: Filenin Sultanları VNL maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 21:21
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 21:22
İtalya - Türkiye voleybol maçı canlı izle: Filenin Sultanları VNL maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk haftasında mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız için sporseverler heyecanlı bekleyiş içinde. Böylece "Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?" soruları merakla araştırılıyor. İşte İtalya-Türkiye voleybol maçı tarihi ve yayın detayları…