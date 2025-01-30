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SON DAKİKA İZMİR DEPREM! 30 Ocak Afad duyurdu! İzmir'de deprem mi oldu, çevre illerden hissedildi mi?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
19:40
SON DAKİKA İZMİR DEPREM! 30 Ocak Afad duyurdu! İzmir'de deprem mi oldu, çevre illerden hissedildi mi?
İzmir'de 30 Ocak'ta meydana gelen deprem, vatandaşların gündeminde. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili bilgileri paylaştı. Depremi hisseden birçok kişi, "İzmir'de deprem mi oldu?", "Kaç şiddetinde?" gibi soruları araştırmaya başladı. İşte 30 Ocak İzmir depremiyle ilgili merak edilen tüm detaylar…