SON DAKİKA İZMİR DEPREM! 30 Ocak Afad duyurdu! İzmir’de deprem mi oldu, çevre illerden hissedildi mi?

İzmir'de meydana gelen son deprem, vatandaşların merakını artırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ve merkez üssü gibi kritik verileri paylaştı. Yapılan açıklamalara göre, depremin yeri olarak Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (İzmir) olarak duyuruldu. İşte, İzmir'deki depremle ilgili en son gelişmeler ve detaylar…