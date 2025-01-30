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Haberler Yaşam SON DAKİKA İZMİR DEPREM! 30 Ocak Afad duyurdu! İzmir'de deprem mi oldu, çevre illerden hissedildi mi?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 19:37 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:40

SON DAKİKA İZMİR DEPREM! 30 Ocak Afad duyurdu! İzmir'de deprem mi oldu, çevre illerden hissedildi mi?

İzmir'de 30 Ocak'ta meydana gelen deprem, vatandaşların gündeminde. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili bilgileri paylaştı. Depremi hisseden birçok kişi, "İzmir'de deprem mi oldu?", "Kaç şiddetinde?" gibi soruları araştırmaya başladı. İşte 30 Ocak İzmir depremiyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

SON DAKİKA İZMİR DEPREM! 30 Ocak Afad duyurdu! İzmir’de deprem mi oldu, çevre illerden hissedildi mi?

İzmir'de meydana gelen son deprem, vatandaşların merakını artırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ve merkez üssü gibi kritik verileri paylaştı. Yapılan açıklamalara göre, depremin yeri olarak Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (İzmir) olarak duyuruldu. İşte, İzmir'deki depremle ilgili en son gelişmeler ve detaylar…

SON DAKİKA İZMİR DEPREM! 30 Ocak Afad duyurdu! İzmir’de deprem mi oldu, çevre illerden hissedildi mi?

İZMİR DEPREM SON DAKİKA

AFAD, 30 Ocak 2025 tarihinde saat 18:55:23 TSİ'de İzmir'in Çeşme ilçesinin 203.99 km açıklarında, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.4 km olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü, Yunanistan'a bağlı Eğriboz (Evvoia) Adası yakınları olarak belirlendi.

İzmir ve çevresinde hissedilen sarsıntıya ilişkin daha fazla bilgi için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamaları yakından takip ediliyor.

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SON DAKİKA İZMİR DEPREM! 30 Ocak Afad duyurdu! İzmir’de deprem mi oldu, çevre illerden hissedildi mi?

AFAD DUYURDU! İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

#DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2025-01-30
Saat:18:55:23 TSİ
Enlem:38.40472 N
Boylam:23.925 E
Derinlik:5.4 km

SON DAKİKA İZMİR DEPREM! 30 Ocak Afad duyurdu! İzmir’de deprem mi oldu, çevre illerden hissedildi mi?

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA İZMİR DEPREM! 30 Ocak Afad duyurdu! İzmir’de deprem mi oldu, çevre illerden hissedildi mi?
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