İzmir fay hattı risk haritası sorgulama ekranı AFAD: Türkiye deprem risk haritası ile İzmir fay hattı nereden geçiyor?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası 10 ili etkiledi. Çok sayıda can kaybına neden olan depremin ardından diğer ilerin deprem riskleri sorgulanıyor. Bu noktada özellikle büyük şehirler arasında yer alan İzmir'de fay hattının nerelerden geçtiği ve deprem riski olan semtler merak ediliyor. Depremin yıkıcı etkisi nedeniyle endişelenen vatandaşlar bu noktada İzmir fay hattı haritası sorgulama ekranı araştırmalarına başladı. Peki, Türkiye deprem risk haritası ile İzmir fay hattı nereden geçiyor? İşte, AFAD ve e devlet ile İzmir fay hattı haritası sorgulama ekranı…