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Haberler Yaşam İzmir fay hattı risk haritası sorgulama ekranı AFAD: Türkiye deprem risk haritası ile İzmir fay hattı nereden geçiyor?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 17:32 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 17:32

İzmir fay hattı risk haritası sorgulama ekranı AFAD: Türkiye deprem risk haritası ile İzmir fay hattı nereden geçiyor?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası 10 ili etkiledi. Çok sayıda can kaybına neden olan depremin ardından diğer ilerin deprem riskleri sorgulanıyor. Bu noktada özellikle büyük şehirler arasında yer alan İzmir'de fay hattının nerelerden geçtiği ve deprem riski olan semtler merak ediliyor. Depremin yıkıcı etkisi nedeniyle endişelenen vatandaşlar bu noktada İzmir fay hattı haritası sorgulama ekranı araştırmalarına başladı. Peki, Türkiye deprem risk haritası ile İzmir fay hattı nereden geçiyor? İşte, AFAD ve e devlet ile İzmir fay hattı haritası sorgulama ekranı…

İzmir fay hattı risk haritası sorgulama ekranı AFAD: Türkiye deprem risk haritası ile İzmir fay hattı nereden geçiyor?

İzmir fay hattı nereden geçiyor sorusu yanıt arıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından birçok il için fay hattı ve deprem riskleri sorgulamaları başladı. Çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kaybının yaşandığı deprem sonrası İzmir'de fay hattının nerelerden geçtiği, hangi ilçelerin riskli olduğu ve nerelerin güvenli olduğu merak konusu oldu. Riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler, deprem uzmanları tarafından oluşturulan İzmir Risk Haritası ile netleşti. Peki, Türkiye deprem risk haritası ile İzmir fay hattı nereden geçiyor? İşte, İzmir fay hattı risk haritası sorgulama ekranı…

İzmir fay hattı risk haritası sorgulama ekranı AFAD: Türkiye deprem risk haritası ile İzmir fay hattı nereden geçiyor?

İZMİR DEPREM RİSKİ OLAN SEMTLER

İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ gibi ilçeleri deprem riski yüksek olan yerler olarak uzmanlar tarafından gösterilmektedir.

TÜBİTAK kaynaklı araştırmada, İzmir merkez ile Aliağa ve Menemen'de 4'ten büyük depremler tespit ediliyor.

İzmir'deki en riskli semtler Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir. İzmir'deki projeyi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi TÜBİTAK'la birlikte yürütüyor.

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İzmir fay hattı risk haritası sorgulama ekranı AFAD: Türkiye deprem risk haritası ile İzmir fay hattı nereden geçiyor?

Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ, İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen'de 16 noktaya deprem kayıt istasyonu kurulduğunu belirtti.

Projenin 4 milyon TL'ye mal olacağını ifade eden Zafer Akçığ, 4'ten büyük depremleri tespit etmeye başladıklarını, elde edilecek sonuçların 3 yıl sonra rapor halinde resmi kurumlara verileceğini vurguladı. Araştırma alanındaki depremleri kayıt altına almakla kalmadıklarını söyleyen Akçığ, suni depremler de yarattıklarını ve inceleme yaptıklarını ifade etti.

Dünyada deprem açısından en riskli 20 yer arasında İstanbul ve İzmir'in yer aldığını bildiren Akçığ, "İstanbul'da dış kaynaklı deprem incelemesi yapılıyor ama İzmir'deki yerli kaynak kullanılarak yapılan en büyük inceleme olacak" diye konuştu.

İzmir fay hattı risk haritası sorgulama ekranı AFAD: Türkiye deprem risk haritası ile İzmir fay hattı nereden geçiyor?

HANGİ BÖLGEDE NE KADAR HASAR OLUŞUR?

Projenin ana hedefinin deprem tarihini belirlemek olmadığını kaydeden Zafer Akçığ, ilk amaçlarının İzmir merkez, Aliağa ve Menemen'i yıkılmaktan kurtarmak olduğunu söyledi:

Araştırma bölgesinde meydana gelebilecek herhangi büyüklükteki bir depremin yaratacağı hasarı tespit etmek istediklerine dikkati çeken Akçığ, şöyle konuştu: "Depremin tarihini tahmin edemeyeceğiz ama elde ettiğimiz veriler zaman içinde tarihi tahmin etmeye yönelik çalışmalarda da kullanılabilir. Seferihisar'da 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, Bayraklı Manavkuyu'daki 300 binada hasara yol açabiliyor. Hangi depremin hangi bölgede ne kadar hasar verebileceğini ortaya koymaya çalışacağız. Buna göre yeni kent planları yapılabilir."

İzmir fay hattı risk haritası sorgulama ekranı AFAD: Türkiye deprem risk haritası ile İzmir fay hattı nereden geçiyor?

EN RİSKLİ SEMTLER

Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça faylarının tehlikeli olduğunu belirten Akçığ,

Kentte deprem açısından en riskli yerleşim yerlerinin Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir gibi deniz kenarı düz alanlar,

En güvenli yerleşim yerlerinin ise dağlık kesimler olduğunu söyledi.

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