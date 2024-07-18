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İzmir Gaziemir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim bölgelerine yaklaştı
Giriş Tarihi: 18.07.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
21:30
İzmir Gaziemir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim bölgelerine yaklaştı
İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.