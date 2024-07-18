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Haberler Yaşam İzmir Gaziemir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim bölgelerine yaklaştı
Giriş Tarihi: 18.07.2024 21:29 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 21:30

İzmir Gaziemir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim bölgelerine yaklaştı

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

AA
İzmir Gaziemir’de korkutan yangın! Alevler yerleşim bölgelerine yaklaştı

Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildi.

İzmir Gaziemir’de korkutan yangın! Alevler yerleşim bölgelerine yaklaştı

Rüzgarın yönünü değiştirmesi nedeniyle farklı yönlerde yayılan yangın, Sarnıç Piknik Alanı civarında yerleşim birimlerine yaklaştı.

Alevlerin yerleşim birimlerine yakın noktada etkili olması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle TOMA'lar, bu bölgeye yoğunlaştı.

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İzmir Gaziemir’de korkutan yangın! Alevler yerleşim bölgelerine yaklaştı

Evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki alevlere karşı vatandaşlar da müdahaleye katıldı. Hortumlarla ağaçları ve evlerini ıslatan vatandaşların, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

İzmir Gaziemir’de korkutan yangın! Alevler yerleşim bölgelerine yaklaştı

"OLAĞANÜSTÜ MÜCADELE VERİLİYOR"
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.

Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı.

İzmir Gaziemir’de korkutan yangın! Alevler yerleşim bölgelerine yaklaştı

Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

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