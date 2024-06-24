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İzmir’de 2 kardeş otelde ölmüştü: Kek ve ton balığı iddiası!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
16:53
İzmir’de 2 kardeş otelde ölmüştü: Kek ve ton balığı iddiası!
Sır olay İzmir'de meydana gelmişti… Ege Uğraş (14) ve Handan Uğraş (12) kardeşlerin otel odasında ölü bulunduğu olayda, anne Gönül Uğraş'ın (35) aynı gün diğer 2 çocuğuyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu söylemesi üzerine ailenin marketten alıp, yediği kek ve ton balığından alınan numuneler incelemek üzerine laboratuvara gönderildi.