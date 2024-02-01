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İzmir'de dehşet anları: Kimseye güvenme deyip taksi şoförüne kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
16:48
İzmir'de dehşet anları: Kimseye güvenme deyip taksi şoförüne kurşun yağdırdı!
İzmir'de taksi şoförü Oğuz E., insanlık yapmak isterken kabusu yaşadı. Üşümesin diye aldığı yolcu tarafından 3 el ateş edilerek yaralandı. Saldırganın Oğuz E.'ye tokat attığı anlar, araç içi kamerasına da yansıdı. Canını zor kurtaran Oğuz E., hastanede ameliyata alındı. Saldırgan ise silahıyla birlikte yakalandı!