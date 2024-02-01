Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir'de dehşet anları: Kimseye güvenme deyip taksi şoförüne kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 16:48

İzmir'de dehşet anları: Kimseye güvenme deyip taksi şoförüne kurşun yağdırdı!

İzmir'de taksi şoförü Oğuz E., insanlık yapmak isterken kabusu yaşadı. Üşümesin diye aldığı yolcu tarafından 3 el ateş edilerek yaralandı. Saldırganın Oğuz E.'ye tokat attığı anlar, araç içi kamerasına da yansıdı. Canını zor kurtaran Oğuz E., hastanede ameliyata alındı. Saldırgan ise silahıyla birlikte yakalandı!

Ceyhan TORLAK
İzmir’de dehşet anları: Kimseye güvenme deyip taksi şoförüne kurşun yağdırdı!

Kan donduran olay, önceki gece 03.30 sıralarında Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz E. (44), müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi.

İzmir’de dehşet anları: Kimseye güvenme deyip taksi şoförüne kurşun yağdırdı!

3 EL ATEŞ ETTİ
Taksi sürücüsü Oğuz E., saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu. "Borcumuz ne kadar" diyen saldırgan, "221 lira kardeş" diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti.

Takside dehşet anları kamerada: Soğukta üşümesin diye aldığı müşteri tarafından vuruldu! | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de dehşet anları: Kimseye güvenme deyip taksi şoförüne kurşun yağdırdı!

ÖNCE NASİHAT SONRA KURŞUN!

Taksi şoförü Oğuz E., saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken, araçtan inen saldırgan ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aradı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırgan, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

İzmir’de dehşet anları: Kimseye güvenme deyip taksi şoförüne kurşun yağdırdı!

Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yol gittikten sonra "Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna" gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün "Abicim Gaziemir'deyiz" dediği ve saldırganın da "Orası olması gerekiyor" dediği duyuluyor.

İzmir’de dehşet anları: Kimseye güvenme deyip taksi şoförüne kurşun yağdırdı!

ÜŞÜMESİN DİYE ARACINA ALMIŞ

Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, "Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı.

SON DAKİKA