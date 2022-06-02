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Haberler Yaşam İzmir'de Gezilecek Yerler – İzmir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:08

İzmir'de Gezilecek Yerlerİzmir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Ege Bölgesi'nde yer alan ayrıca Ege Bölgesi'nin incisi olarak adlandırılan İzmir, Türkiye'nin en kalabalık üçüncü şehri olarak bilinmektedir. Ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen İzmir hem doğası hem de tarihi miraslarıyla her sene milyonlarca turisti kendine çekmektedir. Etrafı Aydın, Balıkesir, Manisa illeri ve Ege Denizi ve Ege Adaları ile çevrili olmasından dolayı yaz sezonunda tatil mekanlarına ilgilen dolayı şehir nüfusu neredeyse iki katına kadar çıkmaktadır. Ayrıca İzmir, yatlar ve gemilerle çevrilmiş uzun ve dar bir körfezin başında yer almaktadır. Eğer sizde İzmir'e gitmek istiyorsanız sizlere muhteşem bir gezi listesi hazırladık. İzmir'de gezilecek yerler listemizi inceleyerek nereye gideceğinize karar verebilirsiniz. İşte İzmir'de gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

İzmir’de Gezilecek Yerler – İzmir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Ege'nin başkenti olarak İzmir'i tabir etsek aslında yalan söylemiş olmayız. Tarihi eserler, müzeler, camiiler, deniz kıyıları, tatil mekanları ve birçok farklı yerleri ile İzmir sadece Ege'nin değil Türkiye'nin gözde illerindendir. İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla olmak üzere 30 ilçesinde de farklı farklı gezi planı çıkartabileceğiniz seçenekler vardır. İzmir sadece mekanları ile değil yemek kültürü ile de adını duyurmuştur. İzmir boyozu, bombası ve kumrusu gibi farklı yemek kültürünü Türkiye'ye lezzet olarak katmıştır. İzmir'de gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar için toplam 98 farklı seçeneği sizler için hazırladık. Şimdi listemize göz atalım…

İzmir’de Gezilecek Yerler – İzmir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

İzmir'de Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • Efes Müzesi
  • İzmir Saat Kulesi
  • İzmir Tarihi Asansör Binası
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Doğal Yaşam Parkı
  • Dünyadan türlere sahip vahşi yaşam parkı
  • Simge yapıların bulunduğu işlek meydan
  • Kadifekale Dağı
  • Arkeoloji ve Entografya Müzesi
  • Spil Dağı
  • T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Smyrna Agorası
  • Atatürk Müzesi
  • Arkas Sanat Merkezi
  • KEY Museum
  • Agora Ören Yeri
  • Yassıca Ada Adası
  • Kara Göl
  • Kum Denizi Plajı
  • Hisar Camii
  • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Tarih ve Sanat Müzesi/ Museum Of History And Art
  • Aziz Polikarp Katolik Kilisesi + St. Polycarp Catholic Church
  • Kültürpark İzmir
  • İzmir Müzesi
  • Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Karagöl Tabiat Parkı
  • Kuş Cenneti
  • Konak Cami
  • BALÇOVA TELEFERİK
  • İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü
  • Homeros Vadisi
  • Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi
  • İzmir Atatürk Anıtı
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Kent Ormanı
  • Yamanlar Dağı
  • Karantina Adası
  • İzmir Mask Müzesi
  • Buca Gölet
  • Doğal Yaşam Parkı
  • Adaland Servis
  • Aquapark İzmir Servis Turları
  • Lunapark
  • Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
  • Funtastic Aquarium İzmir
  • Radyo ve Demokrasi Müzesi
  • Deniz Müzesi
  • Nif Dağı
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İzmir’de Gezilecek Yerler – İzmir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
  • Agora Açıkhava Müzesi
  • Arkas Deniz Tarihi Merkezi
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi Hasanağa Bahçesi
  • Havra Sokak
  • Alsancak Hocazade Camii
  • Dünya Barış Anıtı
  • Açık Hava Arkeoloji Müzesi
  • Smyrna Antik Kenti
  • Kemeraltı Camii
  • Protestan Baptist Kilisesi
  • Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi
  • Karagöl Tabiat Parkı
  • Space Camp Turkey (Uzay Kampı Türkiye)
  • Aşık Veysel Rekreasyon Alanı
  • İzmir Resim ve Heykel Müzesi
  • Belkahve Geçidi
  • Beth-İsrael Sinagogu
  • Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi
  • Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi
  • Hacı Ahmet Sait Salepçioğlu Camii
  • Karşıyaka Belediyesi Hamza Rüstem Fotoğraf Evi
  • Balçova Barajı
  • Aziz Vukolos Kilisesi
  • Kızılçullu Su Kemerleri
  • Alsancak Katolik Kilisesi
  • Buca Yedigöller Parkı
  • Dramalılar Köşkü
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi Susuzdede Parkı
  • Varyant
  • Bostanlı Sahili
  • Başdurak Camii
  • Gölpark Menemen
  • Büyükpark
  • ECN ART GALLERY
  • İnkaya Mağarası,
  • Konak Tüneli
  • İzmir Kadın Müzesi
  • Gökdere Kanyonu
  • İzmir Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi - Merkez Katolik Kilise ve Bazilikası
  • Pirnalli Adası
  • Ege Üniversitesi Etnoğrafya Müzesi
  • Çinili Cami
  • Cumhuriyet Meydanı
  • Efeoğlu Tabiat Parkı
  • Karabel relief
  • Forbes Köşkü
  • Haberleşme Müzesi
  • Gazeteciler Cemiyeti Basin Muzesi Izmir
  • Bostanlı Günbatımı Seyir Terası
  • TCDD Müzesi
  • Cumhuriyet Eğitim Müzesi
  • Çiçekli Tabiat Parkı
  • Klazomenai Örenyeri
  • Müziksev

İzmir’de Gezilecek Yerler – İzmir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. İzmir Saat Kulesi
  2. Protestan Baptist Kilisesi
  3. İzmir Tarihi Asansör Binası
  4. Kadifekale Dağı
  5. Arkeoloji ve Entografya Müzesi
  6. Hisar Camii
  7. Kemeraltı Camii
  8. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Smyrna Agorası
  9. Agora Ören Yeri
  10. Aziz Vukolos Kilisesi
  11. Smyrna Antik Kenti
  12. Agora Açıkhava Müzesi
  13. Başdurak Camii
  14. Alsancak Hocazade Camii
  15. Hacı Ahmet Sait Salepçioğlu Camii
  16. Beth-İsrael Sinagogu
  17. İnkaya Mağarası
  18. Alsancak Katolik Kilisesi
  19. Açık Hava Arkeoloji Müzesi
  20. Konak Cami
  21. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Tarih ve Sanat Müzesi
  22. Aziz Polikarp Katolik Kilisesi + St. Polycarp Catholic Church
İzmir’de Gezilecek Yerler – İzmir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

İzmir Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Doğal Yaşam Parkı
  2. Spil Dağı
  3. Balçova Barajı
  4. Gökdere Kanyonu
  5. Büyükpark
  6. Bostanlı Sahili
  7. Kızılçullu Su Kemerleri
  8. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi
  9. Kum Denizi Plajı
  10. Karagöl Tabiat Parkı
  11. Kültürpark İzmir
  12. Kara Göl
  13. Yassıca Ada Adası
  14. Adaland Servis
  15. Funtastic Aquarium İzmir
  16. Nif Dağı
  17. Bostanlı Günbatımı Seyir Terası
  18. Pirnalli Adası
  19. Çiçekli Tabiat Parkı
  20. Efeoğlu Tabiat Parkı
  21. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hasanağa Bahçesi
  22. Kuş Cenneti
  23. Doğal Yaşam Parkı
  24. Aqua City
  25. Homeros Vadisi
  26. Karantina Adası
  27. Yamanlar Dağı
  28. İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Kent Ormanı
  29. Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Karagöl Tabiat Parkı
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