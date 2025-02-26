İzmir’de hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile İzmir’deki camilerin listesi paylaşıldı!

Hatimle teravih namazı kıldıran camiler İzmir için belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan bu camilerde Müslümanlar namazlarını eda ederken hatim de dinleyecek. Ramazan ayı için ibadet planlarını çıkaranlar araştırmalara hız kazandırdı. İşte, İzmir'de hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025 listesi: