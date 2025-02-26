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İzmir'de hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile İzmir'deki camilerin listesi paylaşıldı!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
23:47
İzmir'de hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile İzmir'deki camilerin listesi paylaşıldı!
İzmir'de hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025 yılı Ramazan ayı öncesinde belirlendi. 1 Mart tarihinde başlayacak 11 ayın sultanı için ilk teravih namazı 28 Şubat akşamı idrak edilecek. İslam alemi bu özel zamanı hatimle de değerlendirmek isterken Diyanet kanallarına yöneldi. İzmir Müftlüğü hatimle teravih kılınan camileri paylaştı. İşte, o liste: