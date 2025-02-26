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Haberler Yaşam İzmir'de hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile İzmir'deki camilerin listesi paylaşıldı!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 23:47 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 23:47

İzmir'de hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile İzmir'deki camilerin listesi paylaşıldı!

İzmir'de hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025 yılı Ramazan ayı öncesinde belirlendi. 1 Mart tarihinde başlayacak 11 ayın sultanı için ilk teravih namazı 28 Şubat akşamı idrak edilecek. İslam alemi bu özel zamanı hatimle de değerlendirmek isterken Diyanet kanallarına yöneldi. İzmir Müftlüğü hatimle teravih kılınan camileri paylaştı. İşte, o liste:

İzmir’de hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile İzmir’deki camilerin listesi paylaşıldı!

Hatimle teravih namazı kıldıran camiler İzmir için belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan bu camilerde Müslümanlar namazlarını eda ederken hatim de dinleyecek. Ramazan ayı için ibadet planlarını çıkaranlar araştırmalara hız kazandırdı. İşte, İzmir'de hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025 listesi:

İzmir’de hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile İzmir’deki camilerin listesi paylaşıldı!

İZMİR'DE HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER 2025

ALİAĞA

HUZUR MESCİDİ

BALÇOVA

UĞUR CAMİİ

BAYRAKLI

MANAVKUYU FATİH CAMİİ

BERGAMA

EMİR SULTAN CAMİİ

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İzmir’de hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile İzmir’deki camilerin listesi paylaşıldı!

BORNOVA

KÜÇÜK CAMİİ
VEYSEL KARANİ CAMİİ
HACI OSMAN MESCİDİ
SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ
PINARBAŞI YIKIK MİNARE CAMİİ

BUCA

HİCRET MESCİDİ
ABDULKADİR GEYLANİ CAMİİ

ÇİĞLİ

KUBA MESCİDİ

İzmir’de hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile İzmir’deki camilerin listesi paylaşıldı!

DİKİLİ

HASAN ŞENTÜRK CAMİİ

GAZİEMİR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ CAMİİ

KARABAĞLAR

FATİH CAMİİ

KARABURUN

MÜFTÜLÜK SİTESİ MESCİDİ

KARŞIYAKA

M. KEMALPAŞA CAMİİ

KİRAZ

MERKEZ ERKEK KUR'AN KURSU

KONAK

VARYANT FATİH CAMİİ

MENDERES

GÖLCÜKLER MAH. CAMİİ

MENEMEN

ÇINARLI CAMİİ

İzmir’de hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile İzmir’deki camilerin listesi paylaşıldı!

NARLIDERE

MERKEZ CAMİİ

ÖDEMİŞ

GÜRCÜZADE CAMİİ

TİRE

LÜTFİPAŞA CAMİİ
YAHŞİBEY CAMİİ

TORBALI

ORHANİYE CAMİİ

URLA

FATİH İBRAHİM BEY CAMİİ

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