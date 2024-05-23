İzmir’de kanlı gece: Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit öldürüldü!

İzmir'de dün gece korkunç bir olay meydana geldi. Bucaspor taraftar gruplarından oluşan eski Buca Fun Club Derneği Başkanı da olan emlakçı Evren Yiğit, kıraathane önünde durduğu sırada, Buca Belediyesi'nde meclis üyesi de olduğu belirtilen ilçedeki bir kıraathanenin işletmecisi Kemal Altın, hafif ticari araçla buraya geldi.