Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir’de kanlı gece: Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit öldürüldü!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:31

İzmir’de kanlı gece: Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit öldürüldü!

Tüyler ürperten olay İzmir Buca'da yaşandı. Kemal Altın (54), bir kıraathane önündeki emlakçı Evren Yiğit'e (43), tabancayla ateş açtı. Saldırıda Yiğit vurulurken, bu sırada kıraathanedeki bir kişi karşı ateş açtı. Çatışmada Kemal Altın ve kıraathanede müşteri olarak bulunan D.O.F. de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Yiğit tüm çabalara rağmen kurtarılamadı…

DHA
İzmir’de kanlı gece: Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit öldürüldü!

İzmir'de dün gece korkunç bir olay meydana geldi. Bucaspor taraftar gruplarından oluşan eski Buca Fun Club Derneği Başkanı da olan emlakçı Evren Yiğit, kıraathane önünde durduğu sırada, Buca Belediyesi'nde meclis üyesi de olduğu belirtilen ilçedeki bir kıraathanenin işletmecisi Kemal Altın, hafif ticari araçla buraya geldi.

İzmir’de kanlı gece: Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit öldürüldü!

Altın, tabancasını çıkartarak, henüz bilinmeyen bir nedenle Yiğit'e art arda ateş etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de kanlı gece: Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit öldürüldü!

Bu sırada, kıraathanede bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi de tabanca ile Altın'a karşılık verdi.

İzmir’de kanlı gece: Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit öldürüldü!

Çatışmada, Evren Yiğit, kıraathanede müşteri olarak bulunan D.O.F. ve Kemal Altın vuruldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İzmir’de kanlı gece: Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit öldürüldü!

Yaralılar, ambulanslar ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA