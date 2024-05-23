Haberler
Yaşam
İzmir’de kanlı gece: Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit öldürüldü!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
09:31
Tüyler ürperten olay İzmir Buca'da yaşandı. Kemal Altın (54), bir kıraathane önündeki emlakçı Evren Yiğit'e (43), tabancayla ateş açtı. Saldırıda Yiğit vurulurken, bu sırada kıraathanedeki bir kişi karşı ateş açtı. Çatışmada Kemal Altın ve kıraathanede müşteri olarak bulunan D.O.F. de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Yiğit tüm çabalara rağmen kurtarılamadı…