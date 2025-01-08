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İzmir'de maaş krizi büyüyor! Otobüs şoförleri iş bıraktı, metro seferleri de aksadı
Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
12:49
İzmir'de maaş krizi büyüyor! Otobüs şoförleri iş bıraktı, metro seferleri de aksadı
İzmir'de, belediyenin çalışanların maaşlarının 3'te birini yatıracağını açıklaması üzerine dün yaklaşık 25 bin işçi, bir günlük iş bırakmasının ardından yeni bir kriz daha patlak verdi. ESHOT şoförleri, bugün 06.00 ile 07.00 saatleri arasında kontak kapattı. Öte yandan kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı.