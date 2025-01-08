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Haberler Yaşam İzmir'de maaş krizi büyüyor! Otobüs şoförleri iş bıraktı, metro seferleri de aksadı
Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:15 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:49

İzmir'de maaş krizi büyüyor! Otobüs şoförleri iş bıraktı, metro seferleri de aksadı

İzmir'de, belediyenin çalışanların maaşlarının 3'te birini yatıracağını açıklaması üzerine dün yaklaşık 25 bin işçi, bir günlük iş bırakmasının ardından yeni bir kriz daha patlak verdi. ESHOT şoförleri, bugün 06.00 ile 07.00 saatleri arasında kontak kapattı. Öte yandan kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı.

DHA
İzmir’de maaş krizi büyüyor! Otobüs şoförleri iş bıraktı, metro seferleri de aksadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde maaşlarda yaşanan gecikmeler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ dün tam gün iş bırakma eylemi yaptı.

İzmir’de maaş krizi büyüyor! Otobüs şoförleri iş bıraktı, metro seferleri de aksadı

Bu kapsamda ESHOT şoförleri, bugün 06.00 ile 07.00 saatleri arasında kontak kapattı.

İzmir'de otobüs şoförleri iş bıraktı | Video

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İzmir’de maaş krizi büyüyor! Otobüs şoförleri iş bıraktı, metro seferleri de aksadı

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Eylem nedeniyle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. İşe gitmek için otobüs bekleyenler, duraklarda kalabalık oluşturdu. Bazı yolcular ise gecikme nedeniyle ESHOT personeline tepki gösterdi.

İzmir’de maaş krizi büyüyor! Otobüs şoförleri iş bıraktı, metro seferleri de aksadı

METRO SEFERLERİ DE ARIZA NEDENİYLE AKSADI

Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerin aksadığı belirtilirken, istasyonlarda yoğunluk oluştu. Arızanın onarılmasının ardından seferlerin normale döndüğü ifade edildi.

İzmir’de maaş krizi büyüyor! Otobüs şoförleri iş bıraktı, metro seferleri de aksadı

ON BİNLERCE İŞÇİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi yatması gereken işçi maaşlarının sadece üçte birini hesaplara yatırınca belediyede örgütlü sendika 7 Ocak'ta tam gün iş bıraktı.

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