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İzmir'de şoke eden olay: Çiftliğe baskında ortaya çıktı! Aslanı kedi mamasıyla beslemişler
Giriş Tarihi: 18.03.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
15:58
İzmir'de şoke eden olay: Çiftliğe baskında ortaya çıktı! Aslanı kedi mamasıyla beslemişler
İzmir'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir çiftliğe baskın düzenleyen polis ekipleri yavru aslan ele geçirdi. Yavru aslanın kedi mamasıyla beslendiği tespit edildi. Henüz 10 aylık olduğu düşünülen erkek aslan 1 aylık tedavi ve bakımla daha sağlıklı hale geldi. Hiç etle beslenmediği belirlenen yavru aslan için özel beslenme programı uygulanıyor.