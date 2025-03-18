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Haberler Yaşam İzmir'de şoke eden olay: Çiftliğe baskında ortaya çıktı! Aslanı kedi mamasıyla beslemişler
Giriş Tarihi: 18.03.2025 15:51 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 15:58

İzmir'de şoke eden olay: Çiftliğe baskında ortaya çıktı! Aslanı kedi mamasıyla beslemişler

İzmir'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir çiftliğe baskın düzenleyen polis ekipleri yavru aslan ele geçirdi. Yavru aslanın kedi mamasıyla beslendiği tespit edildi. Henüz 10 aylık olduğu düşünülen erkek aslan 1 aylık tedavi ve bakımla daha sağlıklı hale geldi. Hiç etle beslenmediği belirlenen yavru aslan için özel beslenme programı uygulanıyor.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de şoke eden olay: Çiftliğe baskında ortaya çıktı! Aslanı kedi mamasıyla beslemişler

Torbalı ilçesinde bir çiftliğe yapılan baskın düzenleyen polis ekipleri yaklaşık 10 aylık olduğu tahmin edilen erkek aslan ele geçirdi. Yavru aslan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

İzmir’de şoke eden olay: Çiftliğe baskında ortaya çıktı! Aslanı kedi mamasıyla beslemişler

Uygun olmayan koşullarda tutulduğu ve yalnızca kedi mamasıyla beslendiği belirlenen erkek yavru aslan, 1 ay boyunca karantinada tutuldu.

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İzmir’de şoke eden olay: Çiftliğe baskında ortaya çıktı! Aslanı kedi mamasıyla beslemişler

62 kilogram ağırlığındaki aslan için uygun beslenme programı hazırlandı, bağışıklığının güçlenmesi için gerekli tedaviler uygulandı.

Yavru aslanın isminin, yapılacak anketle İzmirlilerin oylarıyla belirlenmesi planlanıyor.

İzmir’de şoke eden olay: Çiftliğe baskında ortaya çıktı! Aslanı kedi mamasıyla beslemişler

RAŞİTİZM HASTALIĞINA YAKALANMIŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, aslanın çiftlikte kapalı ortamda tutulduğunu belirterek, "Yavru aslanı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına aldık. Veteriner hekimlerimiz aslanın uygun olmayan beslenme şekli nedeniyle raşitizm hastalığına yakalandığını, kemiklerinde, ayaklarında sorun olduğunu belirledi. Arkadaşlarımız onu sevgiyle kucakladı. Yaklaşık 1 aydır bizimle birlikte. İlk günler veteriner hekimlerin gözetiminde dışarı çıkıyordu. Yapılan bakım ve tedavilerin ardından artık kendisi dışarı çıkıp yaşam alanında zaman geçiriyor" dedi.

İzmir’de şoke eden olay: Çiftliğe baskında ortaya çıktı! Aslanı kedi mamasıyla beslemişler

DOĞAYA SALINMASI MÜMKÜN DEĞİL

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda aslan için uygun yaşam alanı oluşturduklarını anlatan Okyay, şunları söyledi: "Beslenmesini düzenledik. Artık sağlıklı genç bir aslan yavrusu olarak bundan sonraki süreçte yaşamını güvenli ve huzurlu bir alanda sürdürecek. Parkımızdaki 5 kişilik aslan ailesinin bireyi olarak zaman içinde onlara alışmasını sağlayacağız. Tüm bu süreçler, profesyonel ekibimiz tarafından yürütülüyor. Artık bu küçük yavrunun doğaya salınması mümkün değil. O nedenle doğaya en yakın olan ortamlardan olan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatını sürdürecek. Burada mutlu bir hayat sürmesi için elimizden geleni yapacağız."