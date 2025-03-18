İzmir’de şoke eden olay: Çiftliğe baskında ortaya çıktı! Aslanı kedi mamasıyla beslemişler

DOĞAYA SALINMASI MÜMKÜN DEĞİL

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda aslan için uygun yaşam alanı oluşturduklarını anlatan Okyay, şunları söyledi: "Beslenmesini düzenledik. Artık sağlıklı genç bir aslan yavrusu olarak bundan sonraki süreçte yaşamını güvenli ve huzurlu bir alanda sürdürecek. Parkımızdaki 5 kişilik aslan ailesinin bireyi olarak zaman içinde onlara alışmasını sağlayacağız. Tüm bu süreçler, profesyonel ekibimiz tarafından yürütülüyor. Artık bu küçük yavrunun doğaya salınması mümkün değil. O nedenle doğaya en yakın olan ortamlardan olan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatını sürdürecek. Burada mutlu bir hayat sürmesi için elimizden geleni yapacağız."