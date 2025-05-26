Haberler
Yaşam
İzmir'deki düğün salonu faciasından bir acı haber daha: Güler Baltacı da hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.05.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
21:41
İzmir'deki düğün salonu faciasından bir acı haber daha: Güler Baltacı da hayatını kaybetti
İzmir'de kahvaltı etkinliği sonrası düğün salonu çıkışında çöken beton kemerinin altında kalan Doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın (35) ardından eşi Güler Baltacı da (35) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.