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Haberler Yaşam İzmir'deki düğün salonu faciasından bir acı haber daha: Güler Baltacı da hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.05.2025 21:39 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 21:41

İzmir'deki düğün salonu faciasından bir acı haber daha: Güler Baltacı da hayatını kaybetti

İzmir'de kahvaltı etkinliği sonrası düğün salonu çıkışında çöken beton kemerinin altında kalan Doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın (35) ardından eşi Güler Baltacı da (35) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ceyhan TORLAK
İzmir’deki düğün salonu faciasından bir acı haber daha: Güler Baltacı da hayatını kaybetti

Olay, 25 Mayıs Pazar günü Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi.

İzmir’deki düğün salonu faciasından bir acı haber daha: Güler Baltacı da hayatını kaybetti

Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine düğün salonunun çıkışında bulunan dekoratif taş kemer devrildi.

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İzmir’deki düğün salonu faciasından bir acı haber daha: Güler Baltacı da hayatını kaybetti

Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan Baltacı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İzmir’deki düğün salonu faciasından bir acı haber daha: Güler Baltacı da hayatını kaybetti

Mehmet Fatih Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Güler Baltacı, İzmir Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Eşinin ardından Güler Baltacı da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

İzmir’deki düğün salonu faciasından bir acı haber daha: Güler Baltacı da hayatını kaybetti

Güler Baltacı'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.