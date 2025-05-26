İzmir’deki düğün salonu faciasından bir acı haber daha: Güler Baltacı da hayatını kaybetti

Mehmet Fatih Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Güler Baltacı, İzmir Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Eşinin ardından Güler Baltacı da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.