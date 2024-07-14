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İzmir’deki elektrik faciasında çarpıcı detaylar: İşte Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ı öldüren hata!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
10:01
İzmir’deki elektrik faciasında çarpıcı detaylar: İşte Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ı öldüren hata!
İzmir'de önceki gün meydana gelen sağanak sonrası su birikintisinin üzerinden geçen 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor... Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı. Yer altından geçen elektrik hatlarında bir kaçağın olup olmadığı, elektrik altyapısı üzerinde izinsiz bir işlem yapılıp yapılmadığı, çevredeki iş yerlerine ait dolaplardan bir elektrik kaçağı olup olmadığı araştırılıyor. Aynı sokakta elektrik kaçağı olduğuna yönelik şikayetlerin 5 yıl önce yerel bir gazetede haberleştirildiği ortaya çıktı. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ise yaptığı açıklamada, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirtilerek, "Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki vatandaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir" denildi.