İzmir’deki elektrik faciasında çarpıcı detaylar: İşte Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ı öldüren hata!

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Öktemay'ın dayısı Ertemur, "Öğrendiğimiz birkaç defa daha yağmurlu günlerde orada akıma kapılan hayvanlar telef olmuş. Etraftaki işletmeci arkadaşlar şikayet etmelerine rağmen buranın düzelmesini söylemelerine rağmen hiç kimse, yetkili kurum ve kuruluşlar dikkate almamış ve bugün de 2 cana mal oldu. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bu kadar basit bir olayda 2 yavrumuzu kaybetmememiz gerekirdi. Bu utançtır" dedi.