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Haberler Yaşam İzmir’deki elektrik faciasında çarpıcı detaylar: İşte Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ı öldüren hata!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 10:01

İzmir’deki elektrik faciasında çarpıcı detaylar: İşte Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ı öldüren hata!

İzmir'de önceki gün meydana gelen sağanak sonrası su birikintisinin üzerinden geçen 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor... Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı. Yer altından geçen elektrik hatlarında bir kaçağın olup olmadığı, elektrik altyapısı üzerinde izinsiz bir işlem yapılıp yapılmadığı, çevredeki iş yerlerine ait dolaplardan bir elektrik kaçağı olup olmadığı araştırılıyor. Aynı sokakta elektrik kaçağı olduğuna yönelik şikayetlerin 5 yıl önce yerel bir gazetede haberleştirildiği ortaya çıktı. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ise yaptığı açıklamada, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirtilerek, "Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki vatandaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir" denildi.

Ceyhan TORLAK
İzmir’deki elektrik faciasında çarpıcı detaylar: İşte Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ı öldüren hata!

Konak ilçesinde önceki gün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz (23) su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü, ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılarak yanına düştü. Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öktemay ve Deniz'in hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, su birikintisinden geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz'in bir anda yere yığıldığı, bu sırada çevreden yardıma gelenlerden İnanç Öktemay'ın da akıma kapılıp, yere düştüğü görüldü. Bu sırada bölgede bulunan bir kişinin Öktemay'ı çekmek için ayakkabısına dokunduğu sırada elektrik çarpması sonucu geri kaçması ve yanındakilerin de panikle kaçışı dikkati çekiyor.

İzmir’deki elektrik faciasında çarpıcı detaylar: İşte Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ı öldüren hata!

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİYDİ

Özge Ceren Deniz'in, İzmir Demokrasi Üniversitesinde 5. sınıf tıp fakültesi öğrencisi olduğu ve ailesinin Osmaniye'de yaşadığı, cenazesinin de memleketinde defnedileceği öğrenildi. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur'un yeğeni İnanç Öktemay'ın da antika eşya dükkanı bulunduğu, İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.

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İzmir’deki elektrik faciasında çarpıcı detaylar: İşte Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ı öldüren hata!

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Öktemay'ın dayısı Ertemur, "Öğrendiğimiz birkaç defa daha yağmurlu günlerde orada akıma kapılan hayvanlar telef olmuş. Etraftaki işletmeci arkadaşlar şikayet etmelerine rağmen buranın düzelmesini söylemelerine rağmen hiç kimse, yetkili kurum ve kuruluşlar dikkate almamış ve bugün de 2 cana mal oldu. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bu kadar basit bir olayda 2 yavrumuzu kaybetmememiz gerekirdi. Bu utançtır" dedi.

İzmir’deki elektrik faciasında çarpıcı detaylar: İşte Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ı öldüren hata!

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
Konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Başsavcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi de çalışmalarına başladı. Cumhuriyet savcısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile elektrik firması yetkilileri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor. Elektrik kaçağının olduğu yerdeki yağmur suyu tahliye hattını sağlayan 3 mazgal kapağı ekipler tarafından açıldı.

İzmir’deki elektrik faciasında çarpıcı detaylar: İşte Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ı öldüren hata!

Yetkililer, bölgeye elektrik vererek kaçağın kaynağını tespit etmeye çalışacak. Olaya yönelik soruşturma kapsamında iki kişinin yaşamını yitirdiği noktada iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Elektrik kaçağının yaşandığı öne sürülen rögar kapağı çevresinin kazılması sonucu elektrik kablolarına ulaşıldı.

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