Giriş Tarihi: 18.08.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025
13:55
İzmirliler isyanda: Sokaklarımız leş gibi kokuyor
İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöp yığınları ve oluşan kötü koku, vatandaşların tepkisini çekiyor. Buca kent merkezinde yaptığı yeni yürüyüş yollarında poz veren Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, hizmette ayrımcılık yaptığını ifade eden Gediz Mahallesi sakinleri, "Günlerce toplanmayan çöpler yüzünden cadde ve sokaklar sinek ve kokudan geçilmez oldu. Sayın Başkan'ı kent merkezinde değil İnönü'de yürüyüşe davet ediyoruz" dediler.