İzmirliler isyanda: Sokaklarımız leş gibi kokuyor

"Başkan bir de İnönü'de yürüsün görelim"



Geçtiğimiz hafta tarihi tren yolu hattında yapılan yürüyüş yolunda poz veren Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, hizmette ayrımcılık yaptığını öne süren İnönü Mahallesi sakinlerinden İsrafil Bulut, "Mahallemizin halini görüyorsunuz aylardır bu pisliğin içerisindeyiz. Belediye başkanımız her gün sabah yürüyüşüne çıkıyor, gelsin bir de bizim mahallemizde yürüyüşe çıksın. Bakalım kokudan durabiliyor mu? Evimizde kokudan duramıyoruz. Hastalık, sinek gibi sorunlar var. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Keşke çöp depolama alanlarını kapatmadan önce bir çözüm bulabilselerdi ondan sonra kapatsalardı. İşçilerin eylemi var diye çöp oldu. O bitti çöp depolama alanı krizi oldu. Sürekli bu sorunu çekiyoruz" dedi.

