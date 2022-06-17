JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI SORGULA | JGK ile 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev alacak olan muvazzaf ve sözleşmeli astsubay adaylarının seçim aşamalarının tamamlanmasının ardından sonuçlar JSGA tarafından bugün duyuruldu. Sınavlara katılan adayların 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

JSGA ile 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma astsubay alım sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;