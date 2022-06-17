JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI SORGULA | JGK ile 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) kadrolarında görev almak üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı yapılacağının duyurulması sonrası seçme aşamalarına katılan adaylar sonuçları merakla bekliyordu. JSGA tarafından değerlendirilen seçme aşamaları bugün duyuruldu. Son dakika gelişmesinin ardından adaylar Jandarma Astsubay Alımı Sonuçları Sorgulama yapmak için JGK ile 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? Sorularına yanıt arıyor. Merak konusu olan 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.