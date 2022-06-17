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Haberler Yaşam JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI SORGULA | JGK ile 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 17.06.2022 23:16 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:57

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI SORGULA | JGK ile 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) kadrolarında görev almak üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı yapılacağının duyurulması sonrası seçme aşamalarına katılan adaylar sonuçları merakla bekliyordu. JSGA tarafından değerlendirilen seçme aşamaları bugün duyuruldu. Son dakika gelişmesinin ardından adaylar Jandarma Astsubay Alımı Sonuçları Sorgulama yapmak için JGK ile 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? Sorularına yanıt arıyor. Merak konusu olan 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI SORGULA | JGK ile 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev alacak olan muvazzaf ve sözleşmeli astsubay adaylarının seçim aşamalarının tamamlanmasının ardından sonuçlar JSGA tarafından bugün duyuruldu. Sınavlara katılan adayların 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

JSGA ile 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma astsubay alım sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI SORGULA | JGK ile 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI :

a. Adayların başarı sıralamasına esas puanı; KPSS puanının %40'ı, fiziki yeterlilik sınavı puanın %20'si, VKİ puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %30'unun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; başvuru sıralamaya esas puanı (KPSS puanı), mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b. Her bir branş için, erkek/kadın ve lisans/ön lisans ayrı ayrı olacak şekilde; asıl, yedek ve başarısız olmak üzere sınav sonuç listesi düzenlenir. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için asıl adayların % 30'una tekabül eden sayıda yedek aday, diğer adaylar için ise kontenjanın bir katı kadar yedek aday listesi en yüksek puandan başlanılarak belirlenir. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları statüsünde başvuru yapan adaylar normal aday statüsünde asıl aday olarak başarılı olamaması durumunda,şehit veya vazife malulü eş ve çocukları kontenjanında değerlendirilir.

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JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI SORGULA | JGK ile 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

c. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yayımlanacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS'de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI SORGULA | JGK ile 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

10. SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI:

a. Yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre "Sağlık Raporu" almak üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenen rapor vermeye yetkili tam teşekküllü devlet/araştırma hastanelerine sevk edilmeleri sağlanır.

b. Hangi branş olursa olsun, başvuru yapan adaylardan sınavı kazanarak kontenjana giren tüm adaylar terörle mücadele ve iç güvenlik eğitimine tabi tutulacağından, sınavı kazanarak kontenjana giren adaylara, TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (1) numaralı subay ve astsubay adayları değerlendirme sütununa göre

"Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur" kararlı sağlık raporu aldırılacaktır.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI SORGULA | JGK ile 2022 muvazzaf-sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

c. TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan ve olumsuz sağlık raporu verilen, b fıkrasında belirtilen kararlar dışında farklı kararlı rapor alan adayların geçici kayıtları yapılmaz.

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

Kayıt yaptıran adayların güvenlik soruşturması işlemlerine başlanır.

12. KAYIT KABUL:

a. Sınavlarda başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları "Kayıt Kabul Komisyonunca" incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse aday yeniden muayeneye gönderilebilir.

b. Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan veya yeniden muayene sonucunda TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

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