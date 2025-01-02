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Haberler Yaşam Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı: JGK 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:11

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı: JGK 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), 3590 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı için başvuru sürecini duyurdu. Adaylar, başvurularını kolayca e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Başvuru şartları, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kılavuzunda yer alan kriterlere göre şekillenecektir. Peki, JGK muvazzaf subay ve astsubay alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı: JGK 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel alım süreçlerini sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 110 personel, Jandarma Genel Komutanlığı'na ise toplamda 3590 muvazzaf ve sözleşmeli personel alınacak. Peki, JGK'nın muvazzaf subay ve astsubay alım başvuruları ne zaman başlayacak ve adaylarda aranan şartlar neler? İşte, ayrıntılar...

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı: JGK 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

JGK 3590 PERSONEL TEMİN EDECEK!
Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay temini yapılacaktır.

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Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı: JGK 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı başvuruları 15 Ocak tarihinde saat 23:59 itibariyle sona erecek.

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı: JGK 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans ve ön lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1 ve Tablo-2'de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022 yılında yapılan KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80'ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak,

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı: JGK 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru işlemlerini sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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