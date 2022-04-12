Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri: JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı ve işlemler nasıl yapılır?

Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak. 8 Nisan 2022 tarihinde başlayan başvurular ise Nisan ayının son haftası sona erecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar "JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları arasında; en az ilköğretim mezuniyeti şartı aranmakta olup, lise ve ön lisans mezunlarının da başvuru yapabileceği, askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak gibi koşullar da yer almaktadır. İşte Jandarma uzman erbaş alımı 2022 güncel bilgiler.