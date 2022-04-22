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Haberler Yaşam JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | JGK ile 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 22.04.2022 01:48 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 01:48

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | JGK ile 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları alınmaya devam ediliyor. Lojistik branşında yapılacak olan alıma ilişkin komutanlık tarafından yapılan açıklamalar sonrasında başvuru yapmak ve mülakat süreçlerine katılmak isteyenler Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı ile ilgili olarak "2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | JGK ile 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

"Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı" 2022 yılı lojistik branşında alım yapılacağının duyurulması sonrasında başvuruda bulunmak isteyenlerce "2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?" şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

2022 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve alım şartlarına ilişkin detaylar şöyle;

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | JGK ile 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir. Toplam temin miktarının %2'si (5 kontenjan) Tablo-1'de belirtiği şekilde şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına ayrılacaktır.

Sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır.

b. Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından 08-24 Nisan 2022 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

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JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | JGK ile 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak; En az ilköğretim mezuniyeti şartı aranmakta olup, lise ve ön lisans mezunlarıda başvuru yapabileceklerdir. Tablo (2, 3 ve 4)'de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | JGK ile 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | JGK ile 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5'deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

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