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Haberler Yaşam Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni sol beki Jayden Oosterwolde nereli, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 29.01.2023 01:50 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 01:50

Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni sol beki Jayden Oosterwolde nereli, hangi takımlarda oynadı?

Jayden Oosterwolde hayatı ve kariyeri ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu. Sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde'nin transferi için Parma ile her konuda anlaştı. Kanarya'nın bu transferi KAP'a bildirmesinin ardından sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar, ''Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde kariyeri ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni sol beki Jayden Oosterwolde nereli, hangi takımlarda oynadı?

Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı soruları yanıt arıyor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ederken sol bekte aranan isim bulundu. Fenerbahçe Kulübü, Jayden Oosterwolde'nin transferi için İtalyan ekibi Parma ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bu gelişme sonrası sarı lacivertli taraftarlar, Jayden Oosterwolde hayatı ve kariyeri hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde hakkında tüm merak edilenler.

Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni sol beki Jayden Oosterwolde nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sol bek arayışlarını sürdüren Kanarya, Parma'nın genç yeteneği Jayden Oosterwolde için 7 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Son olarak sarı lacivertlilerden futbolcuyla ilgili KAP açıklaması geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni sol beki Jayden Oosterwolde nereli, hangi takımlarda oynadı?

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya gelen Jayden Oosterwolde, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı.

Surinam asıllı oyuncu, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu. Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni sol beki Jayden Oosterwolde nereli, hangi takımlarda oynadı?

21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçirdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı. Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Jayden Oosterwolde, bu sezon Serie B'de 17 maça çıktı ve 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro'dur.

Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni sol beki Jayden Oosterwolde nereli, hangi takımlarda oynadı?
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