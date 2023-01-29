Haberler Yaşam Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni sol beki Jayden Oosterwolde nereli, hangi takımlarda oynadı?

Giriş Tarihi: 29.01.2023 01:50 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 01:50

Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni sol beki Jayden Oosterwolde nereli, hangi takımlarda oynadı?

Jayden Oosterwolde hayatı ve kariyeri ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu. Sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde'nin transferi için Parma ile her konuda anlaştı. Kanarya'nın bu transferi KAP'a bildirmesinin ardından sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar, ''Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde kariyeri ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.