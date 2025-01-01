Kaan Kazgan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? 2025 Survivor All Star Gönüllüler Kaan Kazgan biyografisi

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Henüz 9 yaşında kick boks ile tanışarak spor hayatına adım atmıştır. Ancak, bu spora bir süre ara verdikten sonra 11 yaşında yeniden spor yapmaya başlamıştır. 2011 yılında profesyonel olarak MMA dövüşçüsü olarak kariyerine başlamış, aynı zamanda Muay Thai Türkiye Şampiyonası ve MMA Türkiye Şampiyonası gibi önemli unvanlar kazanmıştır