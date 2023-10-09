Haberler Yaşam KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ YAPILACAK? Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli kararlarını açıklayacak! 9 Ekim 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, konuları neler?

Giriş Tarihi: 09.10.2023 20:30 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 20:30

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ YAPILACAK? Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli kararlarını açıklayacak! 9 Ekim 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, konuları neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları yanıt aramaya başladı. Son toplantıda açıklanan vergisiz telefon, faizsiz evlilik kredisi gibi çalışmaların ardından en önemli gündem maddesi memur ve emekli zammı, emeklilere cumhuriyet bayramı ikramiyesi ve ek zam olacak. Külliyede gerçekleşmesi beklenen 9 Ekim 2023 Bakanlar Kurulu toplantısı için ''Kabine Toplantısı bugün var mı, konuları neler?'' soruları yanıt arıyor. Ak Parti kongresi ardından ilk toplantıda emekli ve memura müjde verileceğini açıklayan Başkan Erdoğan'ın açıklaması takip ediliyor. ''Kabine ne zaman toplanacak, gündeminde neler var'' soruları gündemde. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…