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Giriş Tarihi: 09.10.2023 20:30 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 20:30

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ YAPILACAK? Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli kararlarını açıklayacak! 9 Ekim 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, konuları neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları yanıt aramaya başladı. Son toplantıda açıklanan vergisiz telefon, faizsiz evlilik kredisi gibi çalışmaların ardından en önemli gündem maddesi memur ve emekli zammı, emeklilere cumhuriyet bayramı ikramiyesi ve ek zam olacak. Külliyede gerçekleşmesi beklenen 9 Ekim 2023 Bakanlar Kurulu toplantısı için ''Kabine Toplantısı bugün var mı, konuları neler?'' soruları yanıt arıyor. Ak Parti kongresi ardından ilk toplantıda emekli ve memura müjde verileceğini açıklayan Başkan Erdoğan'ın açıklaması takip ediliyor. ''Kabine ne zaman toplanacak, gündeminde neler var'' soruları gündemde. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…

KABİNE SON DAKİKA: Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Emekliye ek zam, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi... 9 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, gündemi neler?

Bugün Kabine Toplantısı var mı son dakika gündemdeki yerini aldı. ''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.'' Şeklinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine kararları için kamera karşısına geçecek. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerini almaya hazırlanıyor. Peki, 9 Ekim 2023 Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, detaylar...

KABİNE SON DAKİKA: Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Emekliye ek zam, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi... 9 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, gündemi neler?

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI?

Kabine Toplantısı son olarak 26 Eylül tarihinde gerçekleşti. Son toplantıda vergisiz telefon, faizsiz evlilik kredisi, genç kart gibi çalışmalara ilk adım atıldı. AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sıradaki toplantıda memur ve emekliye müjde verileceğini açıkladı. İşte, sıradaki toplantının tarihi ve saati...

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KABİNE SON DAKİKA: Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Emekliye ek zam, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi... 9 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, gündemi neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2 haftada bir genellikle pazartesi günleri gerçekleşen toplantının 9 Ekim 2023 (bugün) yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu toplantısının 15.30 gibi başlaması bekleniyor.

KABİNE SON DAKİKA: Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Emekliye ek zam, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi... 9 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, gündemi neler?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Başkan Erdoğan'ın aktardığına göre bu toplantıda öncelikli konu memur ve emekli zammı olacak. Öte yandan milyonların araştırdığı emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi konusunda da bekleyiş sürüyor.

İşte, o açıklamalar:

KABİNE SON DAKİKA: Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Emekliye ek zam, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi... 9 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, gündemi neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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