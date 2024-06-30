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Haberler Yaşam Kabine Toplantısı ne zaman, 1 Temmuz haftası var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanlığı programı
Giriş Tarihi: 30.06.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 20:00

Kabine Toplantısı ne zaman, 1 Temmuz haftası var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanlığı programı

1 Temmuz Kabine Toplantısı bugün var mı sorusu ile gündemde. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı günlük programı takip ediliyor. Bakanlar Kurulu toplantısı genellikle iki haftada bir olmak üzere hafta başlarında gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan'ın liderlik edeceği sıradaki toplantıda 9. yargı paketi, torba yasa, memur ve emekli zammı gibi konu başlıkları araştırılıyor. Beklenen Kabine kararları ve sonuçları için ekran başında yerler alınıyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, 1 Temmuz haftası var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanlığı programı

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 1-5 Temmuz bu hafta var mı soruları yeni hafta için gündemde. Önümüzdeki günlerde enflasyon rakamları ile belli olacak memur ve emekli zammı en çok araştırılanlar arasında yerini alırken refah payı var mı sorusu için de gözler Kabine gündeminde olacak. Başkan Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'nu bir araya getireceği tarih merak konusu. Peki, 1 Temmuz Kabine Toplantısı bugün var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, 1 Temmuz haftası var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanlığı programı

KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA VAR MI?

Son olarak 4 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından araya bayram tatili girdi. Son toplantıda bayram tatili, yargıda düzenlemeler, enflasyonla mücadele gibi konulara değinildi.

Sıradaki toplantı için Cumhurbaşkanlığı günlük programı kontrol ediliyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, 1 Temmuz haftası var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanlığı programı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sıradaki Bakanlar Kurulu Toplantısı 1 Temmuz Pazartesi günü bekleniyor ancak günlük programda henüz konuya dair bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, 1 Temmuz haftası var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanlığı programı

BEKLENEN KABİNE GÜNDEMİ

Önceki toplantıda sinyalleri verilen 9. Yargı Paketi'ne bu toplantıda da değinilmesi bekleniyor. Öte yandan Gazze'deki son durum, enflasyonla mücadele gibi konuların da gündemde olması bekleniyor.

Toplantıda emekli ve memur zammına dair de görüşme yapılması beklenenler arasında.

Kabine Toplantısı ne zaman, 1 Temmuz haftası var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanlığı programı

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından kesitler:

"HAKİM VE SAVCI SAYISI 24 BİN 829'A ULAŞTI"
Hükümet olarak yegane referansımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Milletimiz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı çok net görmektedir. Bizim için esas olan milletimizin takdiridir. Adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi üstünde hep titizlikle durduğumuz bir konudur. 52 bin metrekare alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. 8. yargı paketi ile önemli değişiklikler yaptık. 9. yargı paketimiz Meclis'tedir. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni yargı reform stratejisi ile beklentileri karşılayacağız..

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