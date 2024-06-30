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Kabine Toplantısı ne zaman, 1 Temmuz haftası var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanlığı programı
Giriş Tarihi: 30.06.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
20:00
Kabine Toplantısı ne zaman, 1 Temmuz haftası var mı? Beklenen Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanlığı programı
1 Temmuz Kabine Toplantısı bugün var mı sorusu ile gündemde. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı günlük programı takip ediliyor. Bakanlar Kurulu toplantısı genellikle iki haftada bir olmak üzere hafta başlarında gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan'ın liderlik edeceği sıradaki toplantıda 9. yargı paketi, torba yasa, memur ve emekli zammı gibi konu başlıkları araştırılıyor. Beklenen Kabine kararları ve sonuçları için ekran başında yerler alınıyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, detaylar...