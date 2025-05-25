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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarında!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
14:38
Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarında!
Sıradaki Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu'nda. Gündem maddeleri ile şekillenecek toplantının ardından gözler Başkan Erdoğan'da olacak. Terörsüz Türkiye'den uluslararası ilişkilere, ekonomiden bayrama kadar pek çok başlık görüşmenin konusu olacak. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte, beklenen Kabine gündemi: