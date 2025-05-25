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Haberler Yaşam Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarında!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 14:38

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarında!

Sıradaki Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu'nda. Gündem maddeleri ile şekillenecek toplantının ardından gözler Başkan Erdoğan'da olacak. Terörsüz Türkiye'den uluslararası ilişkilere, ekonomiden bayrama kadar pek çok başlık görüşmenin konusu olacak. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte, beklenen Kabine gündemi:

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarında!

Genellikle 2 haftada bir gerçekleşen görüşmenin ardından Kabine Toplantısı kararları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. En son 12 Mayıs tarihinde gerçekleşen toplantıyla ilgili gözler sıradaki pazartesi gününe çevrildi. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarında!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde en son 12 Mayıs tarihinde toplandı. Genellikle 2 haftada bir gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı için gözler 26 Mayıs tarihine çevrildi.

Toplantı tarihi Cumhurbaşkanlığı günlük programında yer alırsa netleşecek.

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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarında!

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasının gündemde olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması ardından net karar Kabine Toplantısı ile bekleniyordu. Ancak toplantı öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarında!

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarında!

BEKLENEN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Geçtiğimiz toplantıda yer aldığı üzere Terörsüz Türkiye, uluslararası ilişkiler, dünya gündemi gibi konu başlıklarının yanı sıra beklenen Kurban Bayramı ile ilgili düzenlemelerin de Kabine gündeminde yer alması bekleniyor.