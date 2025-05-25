Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarında!

Genellikle 2 haftada bir gerçekleşen görüşmenin ardından Kabine Toplantısı kararları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. En son 12 Mayıs tarihinde gerçekleşen toplantıyla ilgili gözler sıradaki pazartesi gününe çevrildi. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, gündeminde neler var?