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Haberler Yaşam Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?
Giriş Tarihi: 12.11.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 11:19

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı var mı yok mu 13 Kasım Pazartesi için merak ediliyor. Genellikle iki haftada bir hafta başında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı ile ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, evlilik kredisi, esnafa erken emeklilik gibi konular üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine gündeminde ekonomi başlıkları öne çıkıyor. Yeni projelere dair detayları öğrenmek isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısına dair merak edilenler!

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?

Kabine var mı hafta sonundan itibaren araştırılmaya başlıyor. Her toplantı ardından alınan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Son toplantılarda Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanması beklenen birçok proje hakkında detay bekleniyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte 13 Kasım Kabine Toplantısı gündemi!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine bugün var mı, Kabine gündeminde neler var sorularına dair yanıtlar ve tüm detaylar.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?

13 KASIM KABİNE VAR MI?

En son 31 Ekim tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu için Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı son olarak 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti. Bu nedenle 13 Kasım Pazartesi toplantı bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı programı henüz belli olmadı.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Memur emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro gibi birçok konuda detayların Kabine ile belli olması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Emekliye 5 bin TL ek ödeme

Aile ve Gençlik Bankası için kanun teklifi

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet

Genç kart projesi

Yeni KYK burs ve kredi ücretleri

İkramiye ödeme tarihleri

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