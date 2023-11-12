Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?

Kabine var mı hafta sonundan itibaren araştırılmaya başlıyor. Her toplantı ardından alınan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Son toplantılarda Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanması beklenen birçok proje hakkında detay bekleniyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte 13 Kasım Kabine Toplantısı gündemi!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine bugün var mı, Kabine gündeminde neler var sorularına dair yanıtlar ve tüm detaylar.