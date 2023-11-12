Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı var mı yok mu 13 Kasım Pazartesi için merak ediliyor. Genellikle iki haftada bir hafta başında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı ile ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, evlilik kredisi, esnafa erken emeklilik gibi konular üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine gündeminde ekonomi başlıkları öne çıkıyor. Yeni projelere dair detayları öğrenmek isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısına dair merak edilenler!