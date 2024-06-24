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KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? İşte gündemdeki konular... Kabine Toplantısı bugün var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:05
KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? İşte gündemdeki konular... Kabine Toplantısı bugün var mı yok mu?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları vatandaşların gündeminde. Vatandaşların beklediği çalışmalar özelinde takip edilen Bakanlar Kurulu toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde iki haftada bir Beştepe'de gerçekleşiyor. Son Kabine kararları arasında yer alan maddelerin gelişimi sıradaki toplantıda takip edilmeyi bekliyor. Peki; 24 Haziran Kabine Toplantısı bugün var mı, gündeminde neler var? İşte, beklenen toplantı konuları...