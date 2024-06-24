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Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:05

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? İşte gündemdeki konular... Kabine Toplantısı bugün var mı yok mu?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları vatandaşların gündeminde. Vatandaşların beklediği çalışmalar özelinde takip edilen Bakanlar Kurulu toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde iki haftada bir Beştepe'de gerçekleşiyor. Son Kabine kararları arasında yer alan maddelerin gelişimi sıradaki toplantıda takip edilmeyi bekliyor. Peki; 24 Haziran Kabine Toplantısı bugün var mı, gündeminde neler var? İşte, beklenen toplantı konuları...

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? İşte gündemdeki konular... Kabine Toplantısı bugün var mı yok mu?

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı soruları ile gündemdeki yerini aldı. Genelikle Pazartesi günleri gerçekleşen toplantı son olarak 4 Haziran tarihinde gerçekleşti. Konuşmasında 9. Yargı Paketi ve yargıda düzenlemelere değinen Başkan Erdoğan, Bakanlar Kurulu görüşmesinden çıkan kararları kamuoyu ile paylaşıyor. Peki; Kabine Toplantısı saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, detaylar...

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? İşte gündemdeki konular... Kabine Toplantısı bugün var mı yok mu?

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI?

Son olarak 4 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından araya bayram tatili girdi. Son toplantıda bayram tatili, yargıda düzenlemeler, enflasyonla mücadele gibi konulara değinildi.

Sıradaki toplantı için Cumhurbaşkanlığı günlük programı kontrol ediliyor.

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KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? İşte gündemdeki konular... Kabine Toplantısı bugün var mı yok mu?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sıradaki Bakanlar Kurulu Toplantısı 24 Haziran Pazartesi günü bekleniyor ancak günlük programda henüz konuya dair bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? İşte gündemdeki konular... Kabine Toplantısı bugün var mı yok mu?

BEKLENEN KABİNE GÜNDEMİ

Önceki toplantıda sinyalleri verilen 9. Yargı Paketi'ne bu toplantıda da değinilmesi bekleniyor. Öte yandan Gazze'deki son durum, enflasyonla mücadele gibi konuların da gündemde olması bekleniyor.

Toplantıda emekli ve memur zammına dair de görüşme yapılması beklenenler arasında.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? İşte gündemdeki konular... Kabine Toplantısı bugün var mı yok mu?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından kesitler:

"HAKİM VE SAVCI SAYISI 24 BİN 829'A ULAŞTI"
Hükümet olarak yegane referansımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Milletimiz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı çok net görmektedir. Bizim için esas olan milletimizin takdiridir. Adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi üstünde hep titizlikle durduğumuz bir konudur. 52 bin metrekare alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. 8. yargı paketi ile önemli değişiklikler yaptık. 9. yargı paketimiz Meclis'tedir. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni yargı reform stratejisi ile beklentileri karşılayacağız..

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