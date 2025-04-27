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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe'de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi
Giriş Tarihi: 27.04.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
17:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek olan Kabine, kritik bir toplantıya daha imza atacak. İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem başta olmak üzere, ülke gündemindeki önemli meseleler detaylı şekilde ele alınacak. Toplantıda, deprem sonrası alınacak tedbirler, afet yönetimi, şehirlerin depreme dayanıklılığının artırılması gibi hayati konuların yanı sıra, ekonomik gelişmeler, güvenlik, sağlık ve eğitim gibi diğer stratejik alanlardaki adımların da gündeme gelmesi bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak?