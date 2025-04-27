Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

SURİYE'DEKİ SON DURUM VE DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ

Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının 1000'in altına indirileceğini duyurdu. Bu açıklama, bölgedeki askeri varlıklarının azaltılması sürecinin bir parçası olarak değerlendirilirken, gelişmelerin Türk dış politikasındaki yansımaları da önemli. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin ilerleyişi, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nın dış politika gündeminin başlıca konuları arasında yer alacak.