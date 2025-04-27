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Haberler Yaşam Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe'de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi
Giriş Tarihi: 27.04.2025 17:39 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 17:39

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe'de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek olan Kabine, kritik bir toplantıya daha imza atacak. İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem başta olmak üzere, ülke gündemindeki önemli meseleler detaylı şekilde ele alınacak. Toplantıda, deprem sonrası alınacak tedbirler, afet yönetimi, şehirlerin depreme dayanıklılığının artırılması gibi hayati konuların yanı sıra, ekonomik gelişmeler, güvenlik, sağlık ve eğitim gibi diğer stratejik alanlardaki adımların da gündeme gelmesi bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kabine Toplantısı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek bu önemli toplantıda, İstanbul'daki deprem riski, Türkiye'nin terörle mücadele stratejileri, İsrail'in son saldırıları ve Suriye'deki gelişmeler gibi kritik gündem maddeleri masaya yatırılacak. İşte, toplantının detayları...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı, 28 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Hükümetin önemli kararlarının alındığı bu toplantıda, ülke gündemine dair kritik konuların ele alınması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞEN 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM

Kabine Toplantısının ana gündem maddelerinden birisi, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler olacak. Depremin etkileri üzerine yapılan hasar tespit çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca, riskli yapıların yıkımına yönelik planlamalar ve yenilenmesi için atılacak adımlar gündeme gelecek.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

27 Şubat'taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Beştepe’de! İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

SURİYE'DEKİ SON DURUM VE DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ

Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının 1000'in altına indirileceğini duyurdu. Bu açıklama, bölgedeki askeri varlıklarının azaltılması sürecinin bir parçası olarak değerlendirilirken, gelişmelerin Türk dış politikasındaki yansımaları da önemli. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin ilerleyişi, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nın dış politika gündeminin başlıca konuları arasında yer alacak.