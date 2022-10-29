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Haberler Yaşam Kaçak babanın oğlu SABAH’a konuştu! Davayı adli yardımla açtı; 186 milyonluk servete ortak oldu!
Giriş Tarihi: 29.10.2022 07:08 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 07:10

Kaçak babanın oğlu SABAH’a konuştu! Davayı adli yardımla açtı; 186 milyonluk servete ortak oldu!

İzmir'de yaşayan Taner Ç. (24) ile ablası 186 milyon lira servete sahip kaçak işadamı Zeki Sabuncu'nun (52) çocukları olduğunu DNA testi ve mahkeme kararıyla kanıtladı. SABAH'ın manşetinin yankıları sürerken, mahkeme kararıyla Zeki Sabuncu'nun nüfusuna geçen Taner Ç. ile ablası B.Ç.'ye Hollanda vatandaşlığı hakkı doğdu. Çocuklar dünyaya geldiğinde Zeki Sabuncu'nun Hollanda vatandaşı olması halinde, Taner Ç. ile B.Ç.'nin de Hollanda vatandaşlığına hak kazanabileceği ortaya çıktı. Taner Ç. SABAH muhabiri Ceyhan Torlak'a konuştu. Taner Ç., "Davayı da adli yardımla açtık. Devletimize böyle bir imkan tanıdığı için çok teşekkür ederim. Hollanda konsolosluğuna da vatandaşlık talebimizle ilgili yazı gönderdik. Eğer Hollanda vatandaşlığı alırsam Rotterdam'a gidip biyolojik babama 'bize bugüne kadar neden babalık' yapmadın diye sormak istiyorum" diye konuştu.

Ceyhan TORLAK
Kaçak babanın oğlu SABAH’a konuştu! Davayı adli yardımla açtı; 186 milyonluk servete ortak oldu!

İzmir'de müteahhitlik yapan işadamı Zeki Sabuncu (52), 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden bugün kızı B.Ç. (30) ve oğlu Taner Ç. (24) doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi.

Kaçak babanın oğlu SABAH’a konuştu! Davayı adli yardımla açtı; 186 milyonluk servete ortak oldu!

Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşti. İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan, Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olan Sabuncu'nun 10 milyon Euro (186 milyon lira) servete sahip olduğu iddia edildi.

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Kaçak babanın oğlu SABAH’a konuştu! Davayı adli yardımla açtı; 186 milyonluk servete ortak oldu!

İzmir 9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp, Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı.

Kaçak babanın oğlu SABAH’a konuştu! Davayı adli yardımla açtı; 186 milyonluk servete ortak oldu!

Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi. Sabuncu, Hollanda polisi tarafından yakalanarak DNA testine götürüldü. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu.

Kaçak babanın oğlu SABAH’a konuştu! Davayı adli yardımla açtı; 186 milyonluk servete ortak oldu!

24 yıl sonra Hollanda'da yakalanan kaçak babadan zorla alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan testte Sabuncu'nun Taner Ç. ile B.Ç.'nin yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Mahkeme abla ve kardeşin Sabuncu'nun nüfusuna kaydedilmesine karar verdi.

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