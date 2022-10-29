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Kaçak babanın oğlu SABAH’a konuştu! Davayı adli yardımla açtı; 186 milyonluk servete ortak oldu!
Giriş Tarihi: 29.10.2022 07:08
Güncelleme Tarihi: 29.10.2022
07:10
Kaçak babanın oğlu SABAH’a konuştu! Davayı adli yardımla açtı; 186 milyonluk servete ortak oldu!
İzmir'de yaşayan Taner Ç. (24) ile ablası 186 milyon lira servete sahip kaçak işadamı Zeki Sabuncu'nun (52) çocukları olduğunu DNA testi ve mahkeme kararıyla kanıtladı. SABAH'ın manşetinin yankıları sürerken, mahkeme kararıyla Zeki Sabuncu'nun nüfusuna geçen Taner Ç. ile ablası B.Ç.'ye Hollanda vatandaşlığı hakkı doğdu. Çocuklar dünyaya geldiğinde Zeki Sabuncu'nun Hollanda vatandaşı olması halinde, Taner Ç. ile B.Ç.'nin de Hollanda vatandaşlığına hak kazanabileceği ortaya çıktı. Taner Ç. SABAH muhabiri Ceyhan Torlak'a konuştu. Taner Ç., "Davayı da adli yardımla açtık. Devletimize böyle bir imkan tanıdığı için çok teşekkür ederim. Hollanda konsolosluğuna da vatandaşlık talebimizle ilgili yazı gönderdik. Eğer Hollanda vatandaşlığı alırsam Rotterdam'a gidip biyolojik babama 'bize bugüne kadar neden babalık' yapmadın diye sormak istiyorum" diye konuştu.