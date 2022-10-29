Kaçak babanın oğlu SABAH’a konuştu! Davayı adli yardımla açtı; 186 milyonluk servete ortak oldu!

Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşti. İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan, Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olan Sabuncu'nun 10 milyon Euro (186 milyon lira) servete sahip olduğu iddia edildi.