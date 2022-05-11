Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kadayıfçı Olcay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, vuruldu mu? Adanalı Kadayıfçı Olcay cinayete kurban gitti!

Giriş Tarihi: 11.05.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 16:55

SON DAKİKA: Kadayıfçı Olcay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, vuruldu mu? Adanalı Kadayıfçı Olcay cinayete kurban gitti!

Ünlü tatlıcı Adanalı Kadayıfçı Olcay Tekin uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olay bugün öğle saatlerinde yaşandı. Tanınan ismin acı haberi sonrası "Kadayıfçı Olcay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, vuruldu mu, katili kim, bulundu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Seyhan ilçesinde oto tamircisinde arkadaşlarıyla sohbet eden ünlü tatlıcıya kimliği henüz belli olmayan bir kişi ateş etti. Peki, Kadayıfçı Olcay Tekin kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, vuruldu mu, katili kim, bulundu mu? İşte hakkında detaylar...