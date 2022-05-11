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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kadayıfçı Olcay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, vuruldu mu? Adanalı Kadayıfçı Olcay cinayete kurban gitti!
Giriş Tarihi: 11.05.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 16:55

SON DAKİKA: Kadayıfçı Olcay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, vuruldu mu? Adanalı Kadayıfçı Olcay cinayete kurban gitti!

Ünlü tatlıcı Adanalı Kadayıfçı Olcay Tekin uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olay bugün öğle saatlerinde yaşandı. Tanınan ismin acı haberi sonrası "Kadayıfçı Olcay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, vuruldu mu, katili kim, bulundu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Seyhan ilçesinde oto tamircisinde arkadaşlarıyla sohbet eden ünlü tatlıcıya kimliği henüz belli olmayan bir kişi ateş etti. Peki, Kadayıfçı Olcay Tekin kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, vuruldu mu, katili kim, bulundu mu? İşte hakkında detaylar...

SON DAKİKA: Kadayıfçı Olcay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, vuruldu mu? Adanalı Kadayıfçı Olcay cinayete kurban gitti!

Adanalı Kadayıfçı Olcay Tekin bugün Adana'nın Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Yaşadığı saldırı sonucu ağır yaralanan isim kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sevenleri gelen acı haber sonrası "Kadayıfçı Olcay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, vuruldu mu, katili kim, bulundu mu?" soruları gündeme taşındı. Katil zanlısının ünlü isme adıyla seslenerek ateş ettiği ve ardından olay yerinden ayrıldığı kaydedildi. Kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Peki, Kadayıfçı Olcay kimdir, öldü mü? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Kadayıfçı Olcay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, vuruldu mu? Adanalı Kadayıfçı Olcay cinayete kurban gitti!

KADAYIFÇI OLCAY KİMDİR? ACI HABERİ GELDİ!

Adana'da Olcay Tekin, arkadaşının tamirhanesinde otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kent genelinde 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan ünlü tatlıcı Olcay Tekin'in naaşı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetten sonra kaçarak kayıplara karışan katil zanlısı her yerde aranıyor.

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SON DAKİKA: Kadayıfçı Olcay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, vuruldu mu? Adanalı Kadayıfçı Olcay cinayete kurban gitti!

MOTOSİKLETE BİNEREK KAÇTI

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; öğlen saatlerinde ünlü kadayıfçı Olcay Tekin tatlı imalathanesine gitti.

SON DAKİKA: Kadayıfçı Olcay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, vuruldu mu? Adanalı Kadayıfçı Olcay cinayete kurban gitti!

Tekin, buradan da komşusu ve arkadaşı olan tamircinin yanına gitti. Sandalyeye oturup arkadaşıyla sohbet ettiği sırada yaya olarak gelen bir kişi tabancayla üst üste ateş etti. Daha sonra zanlı yaya olarak kaçıp bir süre sonra motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

SON DAKİKA: Kadayıfçı Olcay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, vuruldu mu? Adanalı Kadayıfçı Olcay cinayete kurban gitti!

POLİS KATİLİ ARIYOR

Ağır yaralanan Tekin, tamircinin çağırdığı ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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