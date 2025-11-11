Kadeş Antlaşması Maddeleri - Kadeş Antlaşması Nerede ve Kimler Arasında İmzalanmıştır?

KADEŞ ANTLAŞMASI MADDELERİ

- Kadeş Antlaşması metni tarihin ilk yazılı anlaşması olarak geçmektedir. Kadeş Antlaşması'na göre Mısır memleketi Kralı Büyük Kral Kahraman Ramaşesa ile Hatti memleketinin Büyük Kralı Hattuşili ile iyi dostluklarının kardeşliklerinin ve büyük krallıklarının devamı için yaptıkları anlaşmadır.

- Kadeş Anlaşması ile ilgili savaşan iki devlet de birbirlerine saldırmama sözü vermiş.

- Kadeş toprakları Hititlerde kalmıştır.

- İki devlet birbirlerinin topraklarına yapılan saldırılarda da birbirlerinin yanında olacaklarına dair güvence vermişlerdir. (Ticaret yollarını koruma konusunda önemli madde)

- Böylece doğuda ticaret yolları ile bölgeyi ele geçirmek isteyen Asur Devleti'nin yarattığı tehdide karşı birlik olma amacı ile Kadeş Antlaşması'nı imzalamışlardır.

Kadeş Antlaşması'nın Önemi Ve Özellikleri

Milattan önce 1274 yılında II. Ramses ve Muvattalli arasında imzalanan Kadeş Antlaşması iki devlet arasında savaş çıkmış sonucunda ise savaşın galibi olmayacak gibi göründüğü için anlaşma imzalamaya karar verilmiştir. Kadeş Antlaşması sırasında çıkan bir isyanda Muvattalli öldürülmüş anlaşma onun yerine geçen 3. Hattuşili tarafından imzalanmıştır.

- Bu anlaşma dünya tarihinde eşitlik ilkesine göre imzalanan ilk antlaşma özelliğine de sahiptir.

- Kadeş Antlaşması çivi yazısı ile Gümüş plakalar üzerine Akatça olarak yazılmıştır.

- Kadeş Anlaşması'nda kralın mührü yanında kraliçenin mührü de yer almaktadır. Bu da bölge de kadına verilen değerin göstergesi olarak kabul edilen bir durumdur.

- Anlaşmasının Gümüş levhaları kazınmış olan asıl metni kayıptır.

- Anlaşmanın tam metnine Mısır'da tapınakların duvarlarına kazınan nüshalardan ve Boğazköy kazılarında bulunan kil tabletlerden ulaşılmıştır. Boğazköy'de ki tabletler bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

- Aynı zamanda Kadeş Antlaşması'nda Hattuşa'da bulunan çivi yazısı tabletleri New York'ta Birleşmiş Milletler binasında da yer almaktadır.

- Bu anlamda tarihin ilk yazılı anlaşması olarak tarihe geçen Kadeş Antlaşması eşitlik ilkesi uyarınca da tarihte en önemli özelliğe sahip anlaşmadır. Böylece tarihin en önemli ve ilk yazılı antlaşması olarak tarih kayıtlarında yerini almıştır.