HaberlerYaşamKadıköy'de okul müdürü dehşeti! Boğazından tutup götürdü... O anlar kameraya yansıdı
Giriş Tarihi: 27.12.2021 11:30Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 11:31
Kadıköy'de okul müdürü dehşeti! Boğazından tutup götürdü... O anlar kameraya yansıdı
İstanbulKadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde müdürün koridorda yakaladığı öğrencilere şiddet uyguladığı, bir öğrencinin kulağından çektiği, diğer öğrenciyi de boğazından tutarak götürdüğü yer görüldü.