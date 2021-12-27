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Haberler Yaşam Kadıköy'de okul müdürü dehşeti! Boğazından tutup götürdü... O anlar kameraya yansıdı
Giriş Tarihi: 27.12.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 11:31

Kadıköy'de okul müdürü dehşeti! Boğazından tutup götürdü... O anlar kameraya yansıdı

İstanbul Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde müdürün koridorda yakaladığı öğrencilere şiddet uyguladığı, bir öğrencinin kulağından çektiği, diğer öğrenciyi de boğazından tutarak götürdüğü yer görüldü.

İHA
Kadıköy’de okul müdürü dehşeti! Boğazından tutup götürdü... O anlar kameraya yansıdı

KADIKÖY'DE OKUL MÜDÜRÜ DEHŞETİ! BOĞAZINDAN TUTUP GÖTÜRDÜ... O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan Şener Birsöz İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü 2 öğrenciye şiddet uyguladı.

Kadıköy’de okul müdürü dehşeti! Boğazından tutup götürdü... O anlar kameraya yansıdı

Öğrencilerden birinin kulağını çeken okul müdürü, diğer öğrencinin ise boğazını sıktı.

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Kadıköy’de okul müdürü dehşeti! Boğazından tutup götürdü... O anlar kameraya yansıdı

Öğrencilerden bir diğeri merdivenlerden kaçarak okul müdüründen dayak yemekten kurtuldu.

Kadıköy’de okul müdürü dehşeti! Boğazından tutup götürdü... O anlar kameraya yansıdı

Görüntünün sosyal medyaya düşmesi sonrası binlerce vatandaş sosyal medya hesaplarından okul müdürüne tepki gösterdi.

Kadıköy’de okul müdürü dehşeti! Boğazından tutup götürdü... O anlar kameraya yansıdı

Görüntülerin ortaya çıkması ve velilerin şikayetçi olması üzerine okul müdürü gözaltına alındı.

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