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Haberler Yaşam Kadıköy’deki tarihi karakol yangınında şok detaylar: Madde etkisindeydi, çıkamadı!
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 09:12

Kadıköy’deki tarihi karakol yangınında şok detaylar: Madde etkisindeydi, çıkamadı!

Kadıköy Moda'da 19. yy'da inşa edilen ve restore edilmek için çalışmalara başlanan Rıza Paşa Karakolu (Mühürdar) 8 Şubat'ta çıkan yangında kül olmuş, içeriden bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. SABAH, yangına ve sonrasında yaşananlara ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı. İddiaya göre 5 genç, alkol ve madde kullanmak için etrafı kapalı olan binaya girdi. Sabahlamak isteyen gençlerin yaktığı ateş kontrolden çıkarak tüm binaya sardı. Maddenin etkisinde olan Tanay Şarman (18) hayatını kaybetti. 4 arkadaşı ise kaçarak kurtuldu. Basketbol ve kaykay tutkunu Tanay'dan geriye arkadaşlarının çektiği fotoğraf kareleri kaldı. Karakolda sorguya alınan arkadaşları ise yaşananları şöyle anlattı

Yunus Emre KAVAK
Kadıköy’deki tarihi karakol yangınında şok detaylar: Madde etkisindeydi, çıkamadı!

8 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Caferağa Mahallesi, Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi Rıza Paşa Karakolu'nda yangın çıktı. Mühürdar Karakolu olarak da bilinen tarihi yapı, uzun süre önce restorasyon yapılmak üçere etrafı metal levhalarla kapatılmıştı ancak zaman zaman bazı kişiler girip çıkıyor, burada alkol alıyordu.

Kadıköy’deki tarihi karakol yangınında şok detaylar: Madde etkisindeydi, çıkamadı!

Sabah saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Alevler gökyüzünü sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kadıköy’deki tarihi karakol yangınında şok detaylar: Madde etkisindeydi, çıkamadı!

Alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sonrası yapılan incelemede, bir kişinin içeride yanarak öldüğü belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılarak ambulansa alınan ve kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadıköy’deki tarihi karakol yangınında şok detaylar: Madde etkisindeydi, çıkamadı!

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda olay anında binada oldukları tespit edilen A.Ç., S.U.A. , Ö.A.K. ile A.B. gözaltına alındı. 4 kişiyle yapılan görüşmede ve elde edilen bilgiler doğrultusunda olay yerinde hayatını kaybeden kişinin de 4 kişinin arkadaşı olan 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi.

Kadıköy’deki tarihi karakol yangınında şok detaylar: Madde etkisindeydi, çıkamadı!

İddiaya göre 5 arkadaş tarihi binada bir süre alkol aldı ve uyuşturucu madde kullandı. Daha sonra ısınmak için ateş yaktılar ve ateş kontrolden çıkınca bir anda alevlerin arasında kaldılar. Bu sırada Tanay Şarman zaten madde etkisinde olduğundan binadan dışarı çıkamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

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