Haberler
Yaşam
Kadıköy’deki tarihi karakol yangınında şok detaylar: Madde etkisindeydi, çıkamadı!
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
09:12
Kadıköy’deki tarihi karakol yangınında şok detaylar: Madde etkisindeydi, çıkamadı!
Kadıköy Moda'da 19. yy'da inşa edilen ve restore edilmek için çalışmalara başlanan Rıza Paşa Karakolu (Mühürdar) 8 Şubat'ta çıkan yangında kül olmuş, içeriden bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. SABAH, yangına ve sonrasında yaşananlara ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı. İddiaya göre 5 genç, alkol ve madde kullanmak için etrafı kapalı olan binaya girdi. Sabahlamak isteyen gençlerin yaktığı ateş kontrolden çıkarak tüm binaya sardı. Maddenin etkisinde olan Tanay Şarman (18) hayatını kaybetti. 4 arkadaşı ise kaçarak kurtuldu. Basketbol ve kaykay tutkunu Tanay'dan geriye arkadaşlarının çektiği fotoğraf kareleri kaldı. Karakolda sorguya alınan arkadaşları ise yaşananları şöyle anlattı