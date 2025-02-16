Kadıköy’deki tarihi karakol yangınında şok detaylar: Madde etkisindeydi, çıkamadı!

İddiaya göre 5 arkadaş tarihi binada bir süre alkol aldı ve uyuşturucu madde kullandı. Daha sonra ısınmak için ateş yaktılar ve ateş kontrolden çıkınca bir anda alevlerin arasında kaldılar. Bu sırada Tanay Şarman zaten madde etkisinde olduğundan binadan dışarı çıkamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.