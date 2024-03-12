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Kadın avukata psikolog saplantısı! Ayrılığı hazmedemedi, uzaklaştırma kararına rağmen takip etti
Giriş Tarihi: 12.03.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
06:32
Kadın avukata psikolog saplantısı! Ayrılığı hazmedemedi, uzaklaştırma kararına rağmen takip etti
İstanbul'da yaşayan ve sevgili olan avukat Ece Su O. (26) ve psikolog Saadettin S.(27) anlaşamayınca geçtiğimiz 13 Eylül'de ayrılık kararı aldı. Ancak genç adam ayrılığı kendisine yediremedi ve barışmak için genç kadını rahatsız etmeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan avukat, psikolog eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Saplantılı adam karara rağmen eski kız arkadaşını takip etmeye devam edince bu kez hakkında ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.