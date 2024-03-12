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Haberler Yaşam Kadın avukata psikolog saplantısı! Ayrılığı hazmedemedi, uzaklaştırma kararına rağmen takip etti
Giriş Tarihi: 12.03.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 06:32

Kadın avukata psikolog saplantısı! Ayrılığı hazmedemedi, uzaklaştırma kararına rağmen takip etti

İstanbul'da yaşayan ve sevgili olan avukat Ece Su O. (26) ve psikolog Saadettin S.(27) anlaşamayınca geçtiğimiz 13 Eylül'de ayrılık kararı aldı. Ancak genç adam ayrılığı kendisine yediremedi ve barışmak için genç kadını rahatsız etmeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan avukat, psikolog eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Saplantılı adam karara rağmen eski kız arkadaşını takip etmeye devam edince bu kez hakkında ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
Kadın avukata psikolog saplantısı! Ayrılığı hazmedemedi, uzaklaştırma kararına rağmen takip etti

İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki Avukat Ece Su O, psikolog Saadettin S, (27) ile yaklaşık bir yıldır sevgiliydi. Genç avukat, ilişkilerinin yürümeyeceğini erkek arkadaşına bildirerek beraberliğini sonlandırma kararı aldı. Fakat bu durumu kabullenemeyen eski sevgili Saadettin S. barışmak için harekete geçti.

Kadın avukata psikolog saplantısı! Ayrılığı hazmedemedi, uzaklaştırma kararına rağmen takip etti

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN TAKİP ETTİ
Durumdan rahatsız olan avukat Ece Su O, eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Saplantılı şahıs, kız arkadaşının Beşiktaş'ta bulunan ikametinin civarında gezmeye başladı. Eski sevgilisini ikametinin civarında görünce şaşırarak hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu hatırlatarak evine gitmeye devam etti. Saadetti S., ise ihlalli davranışta bulunduğunu bildiğini kendisiyle bir konu hakkında konuşmak istediğini söyledi.

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Kadın avukata psikolog saplantısı! Ayrılığı hazmedemedi, uzaklaştırma kararına rağmen takip etti

POLİSLER GÖZALTINA ALDI
Apartmana kadar giren genç adam Ece Su O.'ya kendisine bir kez sarılırsa gideceğini söyledi. Genç kadın evine girerek KADES uygulaması üzerinden polis çağırdı. İkamete gelen polisler genç adamı apartmanın içerisinde yakaladı. Taraflar karakola giderek ifade verdi. Ece Su O., karakolda verdiği ifadesinde şahsın eski erkek arkadaşı olduğunu hakkında 4 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak bu duruma rağmen kendisini takip ederek üzerine birde sarılma teklifinde bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Kadın avukata psikolog saplantısı! Ayrılığı hazmedemedi, uzaklaştırma kararına rağmen takip etti

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Saadettin S., ise kız arkadaşıyla konuşmak için ikamete geldiğini hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu bildiğini amacının zarar vermek olmadığını söyledi. Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık soruşturma sonunda Saadettin S., hakkında "Israrlı Takip" suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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