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Giriş Tarihi: 09.10.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:53

Kadın çalışana kabusu yaşatmıştı! Dayakçı müdüre jet iddianame

Konya'nın Kulu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde çalışan Berna Ş'yi (36) farklı tarihlerde döven işletme müdürü Murat A. (32) hakkındaki soruşturma jet hızıyla tamamlandı. Murat A. hakkında, 'kadına karşı basit yaralama', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Murat A'nın iddianamede yer alan ifadesinde Berna Ş'yi dövmediğini, aralarında şakalaştıklarını söylediği belirtildi.

TOLGA YANIK
Kadın çalışana kabusu yaşatmıştı! Dayakçı müdüre jet iddianame

Konya'da olay 28 Eylül günü ilçeye bağlı Alparslan Mahallesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 2 çocuk annesi Berna Ş., yaklaşık bir yıl önce akaryakıt istasyonun market bölümünde işe başladı. İddiaya göre işletme müdürü Murat A. olay günü sabah saatlerinde eve gitmesini izin vermediği Berna Ş'ye şiddet uyguladı.

Kadın çalışana kabusu yaşatmıştı! Dayakçı müdüre jet iddianame

Bunun üzerine Berna Ş., hem olay günü hem Haziran ayında darp edildiğine dair görüntülerle birlikte 29 Eylül günü emniyete giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Kadın çalışana kabusu yaşatmıştı! Dayakçı müdüre jet iddianame

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını bir günde tamamladı. Dayakçı Murat A. hakkında, 'kadına karşı basit yaralama', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kadın çalışana kabusu yaşatmıştı! Dayakçı müdüre jet iddianame

İddianamede Kulu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, aynı iş yerinden çalışan Berna Ş. ile Murat A'nın 9 Haziran günü iş yerinde bulundukları sırada A'nın genç kadının boğazını sıkarak ve başını aşağı bastırıp sol kolunu çevirip, darp ettiği, 28 Eylül günü de Berna Ş'nin iş yerine ait marketten çıkmak istediğinde 'o kapıyı açarsan seni öldürürüm' şeklinde tehdit, 'geri zekalı, salak' şeklinde hakaret sözleri söylediği, genç kadının kapıdan çıkması üzerine peşinden giderek saçından tutarak zorla marketin içerisine sokmaya çalıştığı, Ş'nin yere düştüğü, Ş'yi yerden kaldırarak kafasına vurduğu, marketin içerisine itekleyerek götürdüğü ve boğazını iki eliyle sıktığı belirtildi.

Kadın çalışana kabusu yaşatmıştı! Dayakçı müdüre jet iddianame

'DÖVMEDİM, ŞAKALAŞTIK'
Murat A'nın Haziran ayında meydana gelen şiddet olayı ile ilgili olarak verdiği ifadesinde olayın şakalaşmadan ibaret olduğunu söylediği belirtildi. A'nın son şiddet olayında ise, Berna Ş'nin saçından tutup tutmadığını hatırlamadığını, boğazını tuttuğunu ancak sıkmadığını söylediği ifadelerinde yer aldı.

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