Kadın çalışana kabusu yaşatmıştı! Dayakçı müdüre jet iddianame

İddianamede Kulu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, aynı iş yerinden çalışan Berna Ş. ile Murat A'nın 9 Haziran günü iş yerinde bulundukları sırada A'nın genç kadının boğazını sıkarak ve başını aşağı bastırıp sol kolunu çevirip, darp ettiği, 28 Eylül günü de Berna Ş'nin iş yerine ait marketten çıkmak istediğinde 'o kapıyı açarsan seni öldürürüm' şeklinde tehdit, 'geri zekalı, salak' şeklinde hakaret sözleri söylediği, genç kadının kapıdan çıkması üzerine peşinden giderek saçından tutarak zorla marketin içerisine sokmaya çalıştığı, Ş'nin yere düştüğü, Ş'yi yerden kaldırarak kafasına vurduğu, marketin içerisine itekleyerek götürdüğü ve boğazını iki eliyle sıktığı belirtildi.