Giriş Tarihi: 09.10.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
13:53
Kadın çalışana kabusu yaşatmıştı! Dayakçı müdüre jet iddianame
Konya'nın Kulu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde çalışan Berna Ş'yi (36) farklı tarihlerde döven işletme müdürü Murat A. (32) hakkındaki soruşturma jet hızıyla tamamlandı. Murat A. hakkında, 'kadına karşı basit yaralama', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Murat A'nın iddianamede yer alan ifadesinde Berna Ş'yi dövmediğini, aralarında şakalaştıklarını söylediği belirtildi.