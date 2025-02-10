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Kadın kılığında 1.8 milyonluk dev vurgun! Kafadar ikilinin 3 saniyelik hırsızlık anları kamerada...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
10:11
Kadın kılığında 1.8 milyonluk dev vurgun! Kafadar ikilinin 3 saniyelik hırsızlık anları kamerada...
İstanbul Fatih'te kız arkadaşıyla birlikte kadın kılığına girip takip ettikleri S.B.'nin çantasından 50 bin dolar yaklaşık 1 milyon 800 bin lira çalan 2 arkadaş Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin hırsızlık anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Toplamda 132 suç kayıtları olan şüpheliler G.D. ve N.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.