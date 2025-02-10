Kadın kılığında 1.8 milyonluk dev vurgun! Kafadar ikilinin 3 saniyelik hırsızlık anları kamerada...

Saat 15:55 sıralarında Molla Fenari Mahallesi Kılıçcılar Sokak üzerinde yürüdükleri esnada başörtülü ve yüzü başörtüsü ile kapalı olan bir kadın şahsın "çantanız açık paranız etrafa saçılıyor" demesi üzerine sırt çantasını kontrol ettiğinde fermuarın açık olduğunu ve 50 bin Dolar parasının çalındığını fark ettiğini belirtti.