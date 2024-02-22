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Kadın vücut geliştiricisi kendisine gelen mesajları tek tek ifşaladı! "Erkek gibisin" diyorlar ama…
Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
15:59
Kadın vücut geliştiricisi kendisine gelen mesajları tek tek ifşaladı! "Erkek gibisin" diyorlar ama…
47 yaşındaki Jeanie Welker, 2008'den bu yana vücut geliştirmeyle ilgileniyor. Kendisine yöneltilen olumsuz yorumların moralini bozmadığını belirten Jeanie; 47 yaşında olmasına rağmen, 20'li yaşlarındaki halinden daha formda olduğunu savunuyor. Şu anda pazıları 43 cm, kalçaları ise 66 cm olan Welker'ın görüntüsü ile görenleri hayrete düşürüyor.