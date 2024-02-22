Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kadın vücut geliştiricisi kendisine gelen mesajları tek tek ifşaladı! "Erkek gibisin" diyorlar ama…
Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 15:59

Kadın vücut geliştiricisi kendisine gelen mesajları tek tek ifşaladı! "Erkek gibisin" diyorlar ama…

47 yaşındaki Jeanie Welker, 2008'den bu yana vücut geliştirmeyle ilgileniyor. Kendisine yöneltilen olumsuz yorumların moralini bozmadığını belirten Jeanie; 47 yaşında olmasına rağmen, 20'li yaşlarındaki halinden daha formda olduğunu savunuyor. Şu anda pazıları 43 cm, kalçaları ise 66 cm olan Welker'ın görüntüsü ile görenleri hayrete düşürüyor.

Kadın vücut geliştiricisi kendisine gelen mesajları tek tek ifşaladı! Erkek gibisin diyorlar ama…

Jeanie, Missouri eyaletindeki küçük bir kasabada büyüdü. Babası ordudaydı ve Jeanie daha sonra 21 yaşında donanmaya katıldı. Jeanie askerde bulunduğu süre boyunca Kore, Japonya, Tayland, Filipinler, Hong Kong, Avustralya, BAE, Katar ve Bahreyn'e seyahat etti.

Kadın vücut geliştiricisi kendisine gelen mesajları tek tek ifşaladı! Erkek gibisin diyorlar ama…

Hayattaki planı vücut geliştirmeci olmak değildi - hatta kendisine önerildiğinde başlangıçta bu fikre gülmüştü - ama zaman geçtikçe kendini antrenman yaparken ve daha sonra yarışırken buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadın vücut geliştiricisi kendisine gelen mesajları tek tek ifşaladı! Erkek gibisin diyorlar ama…

1999 yılında 10 km'lik bir koşu sırasında ağırlık kaldırmaya başladı. Kendisi, "Tutarlılık sayesinde kas kazandım. Antrenman dağılımımı, antrenman tarzımı, tekrar planlarımı, belirli kas gruplarının sıklığını değiştirdim ama aynı kalan şey her zaman ortaya çıkmamdı" dedi.

Kadın vücut geliştiricisi kendisine gelen mesajları tek tek ifşaladı! Erkek gibisin diyorlar ama…

"Ben hemen her gün antrenman yaparım. Bazen kendimi biraz bitkin hissedersem bir günlüğüne ara veririm ama çoğu zaman haftanın yedi günü antrenman yapıyorum." Jeanie, 2008 ile 2022 yılları arasında ABD genelinde 17 yarışmaya katıldı ve bir dolu ödülünü kazandı.

Kadın vücut geliştiricisi kendisine gelen mesajları tek tek ifşaladı! Erkek gibisin diyorlar ama…

"Veterinerlik eğitimi alırken gittiğim spor salonunda iki farklı kişi bana gelip yarışmayı düşünüp düşünmediğimi sordu" dedi. "O zaman bunun kulağa mantıksız geldiğini düşündüm ve ancak dokuz ay sonra sahneye çıktım."

SON DAKİKA