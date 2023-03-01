Kadınlar günü ne zaman, anlamı ve önemi nedir? 8 Mart 2023 Kadınlar günü tarihi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?

Kadınların erkeklerle eşitliğinin savunulduğu, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlandığı 8 Mart Dünya Kadınlar günü anlamı, önemi ve hikayesiyle, Mart ayının ilk günlerinde gündemdeki yerini aldı. Bu kutlu günde dünya üzerinde her alanda cinsiyet eşitliğine ve kadınların haklarına vurgu yapılırken öte yandan "Kadınlar günü ne zaman, anlamı ve önemi nedir, 8 Mart nasıl ortaya çıkmıştır?" soruları da yanıt arayan konular arasında yerini aldı. İşte Kadınlar günü tarihi, önemi gibi detaylar...