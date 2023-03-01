Kadınlar günü ne zaman, anlamı ve önemi nedir? 8 Mart 2023 Kadınlar günü tarihi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun...

Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.

Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.