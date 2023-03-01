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Haberler Yaşam Kadınlar günü ne zaman, anlamı ve önemi nedir? 8 Mart 2023 Kadınlar günü tarihi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 16:48

Kadınlar günü ne zaman, anlamı ve önemi nedir? 8 Mart 2023 Kadınlar günü tarihi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?

Kadınların erkeklerle eşitliğinin savunulduğu, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlandığı 8 Mart Dünya Kadınlar günü anlamı, önemi ve hikayesiyle, Mart ayının ilk günlerinde gündemdeki yerini aldı. Bu kutlu günde dünya üzerinde her alanda cinsiyet eşitliğine ve kadınların haklarına vurgu yapılırken öte yandan "Kadınlar günü ne zaman, anlamı ve önemi nedir, 8 Mart nasıl ortaya çıkmıştır?" soruları da yanıt arayan konular arasında yerini aldı. İşte Kadınlar günü tarihi, önemi gibi detaylar...

Kadınlar günü ne zaman, anlamı ve önemi nedir? 8 Mart 2023 Kadınlar günü tarihi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?

8 Mart Dünya Kadınlar günü tarihçesi, anlamı ve önemi ile gündemdeki yerini aldı. Her yıl dünya çapında bu gün İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan bu günle beraber "Kadınlar günü anlamı ve önemi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Peki, Dünya Emekçi Kadınlar günü anlamı ve önemi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? İşte tüm detaylar...

Kadınlar günü ne zaman, anlamı ve önemi nedir? 8 Mart 2023 Kadınlar günü tarihi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1857 yılında başlayan büyük bir grevin ardından 120 kadın işçinin can vermesi üzerine ortaya çıkan Dünya Emekçi Kadınlar Günü ülkemizde ilk kez 1921 yılında kutlanan Dünya Kadınlar Günü tarihçesi merak ediliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınların ne kadar değerli oldukları bir kez daha ortaya koyacak kutlamalar başlarken detaylar şöyle;

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Kadınlar günü ne zaman, anlamı ve önemi nedir? 8 Mart 2023 Kadınlar günü tarihi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirildi.

Kadınlar günü ne zaman, anlamı ve önemi nedir? 8 Mart 2023 Kadınlar günü tarihi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?

Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.

Kadınlar günü ne zaman, anlamı ve önemi nedir? 8 Mart 2023 Kadınlar günü tarihi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun...

Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.

Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

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