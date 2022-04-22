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Haberler Yaşam Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında, Kadir Doğulu'dan hamile mi? Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı?
Giriş Tarihi: 22.04.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 14:02

Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında, Kadir Doğulu'dan hamile mi? Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı?

Son dönemde magazin gündemini kasıp kavuran Kadir Doğulu Serra Arıtürk olayında yein bir bomba daha patlak verdi. Aşkın Tarifi dizisindeki rol arkadaşıyla adı daha önce de ihanet iddialarına karışan Doğulu'nun bu kez imam nikahı kıydığı konuşuluyor. Peş peşe iddialar ortaya atılırken "Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı, kimdir, kaç yaşında, hamile mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Neslihan Atagül cephesi sessizliğini korurken gözler ortaya atılan iddiaların kaynağına çevrildi. Bilindiği üzere Kadir Doğulu Neslihan Atagül'le 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Peki, Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı, kimdir, kaç yaşında, hamile mi? İşte detaylar...

Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında, Kadir Doğulu’dan hamile mi? Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı?

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün imam nikahı kıydığı ve güzel oyuncunun hamile olduğu iddiları magazin gündemini derinden sarstı. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla sık sık mutluluklarını gözler önüne seren çift, geçen yıl yayınlanan diziyle beraber ihanet iddialarıyla gündem olmuştu. Şimdi ise "Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı, kimdir, kaç yaşında, hamile mi?" soruları yanıt arıyor. Gözler şimdi aşk üçgeni iddiaları ile ilgili gelecek o açıklamaya çevrildi. İşte Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında ortaya atılan iddialar ve detaylar...

Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında, Kadir Doğulu’dan hamile mi? Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı?

ŞOK İDDİA!

Sosyal medyada Felaket Tellalı lakabıyla bilinen Onur Akay, Kadir Doğulu'nun evli olmasına rağmen rol arkadaşıyla dini nikah kıydığını iddia etti.

Akay, "Kulislerde olan iddia, konuşuluyor. Benim kulağıma geldi" ifdelerini kullanırken kaynağının ise ünlü çifte çok yakın bir oyuncu olduğunu belirtti.

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Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında, Kadir Doğulu’dan hamile mi? Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı?

URLA'DA BULUŞUYORLAR!
Akay, konu hakkında duyduğu iddiaları açıklarken, dizi çekimleri esnasında imam nikahı kıydıklarını ve ikilinin Urla'da bir evde buluştuklarını ifade etti.

İddiaya göre; Serra Arıtürk'ün ailesinin Urla'da yaşadığı bilinirken, çevreden duyulan söylentiler arasında hamile olduğunun da yer aldığı öğrenildi.

Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında, Kadir Doğulu’dan hamile mi? Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı?

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Serra Arıtürk, gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı. Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazanmıştır.

Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında, Kadir Doğulu’dan hamile mi? Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı?

2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı. Arıtürk aynı zamanda Amy Winehouse destekçisidir. 2021 yılında ise Kanal D'de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.

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