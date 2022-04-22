Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında, Kadir Doğulu’dan hamile mi? Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı?

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün imam nikahı kıydığı ve güzel oyuncunun hamile olduğu iddiları magazin gündemini derinden sarstı. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla sık sık mutluluklarını gözler önüne seren çift, geçen yıl yayınlanan diziyle beraber ihanet iddialarıyla gündem olmuştu. Şimdi ise "Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı, kimdir, kaç yaşında, hamile mi?" soruları yanıt arıyor. Gözler şimdi aşk üçgeni iddiaları ile ilgili gelecek o açıklamaya çevrildi. İşte Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında ortaya atılan iddialar ve detaylar...