Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında, Kadir Doğulu’dan hamile mi? Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı?

Son dönemde magazin gündemini kasıp kavuran Kadir Doğulu Serra Arıtürk olayında yein bir bomba daha patlak verdi. Aşkın Tarifi dizisindeki rol arkadaşıyla adı daha önce de ihanet iddialarına karışan Doğulu'nun bu kez imam nikahı kıydığı konuşuluyor. Peş peşe iddialar ortaya atılırken "Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı, kimdir, kaç yaşında, hamile mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Neslihan Atagül cephesi sessizliğini korurken gözler ortaya atılan iddiaların kaynağına çevrildi. Bilindiği üzere Kadir Doğulu Neslihan Atagül'le 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Peki, Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı, kimdir, kaç yaşında, hamile mi? İşte detaylar...