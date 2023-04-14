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Giriş Tarihi: 14.04.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 13:51

Kadir Gecesi 2023 tarihi Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman 2023, Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geliyor?

Ramazan ayının son on günü içerisinde yer alan Kadir Gecesi 2023 tarihi belli oldu. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen bu mübarek gece ibadetlerle dolu geçirilecek. Allah'ın rahmetinin en fazla olduğu gece için geri sayım devam ederken Kadir Gecesi ne zaman 2023, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek soruları yanıt aramaya başladı. 2023 Diyanet takvimi ile netleşen günde binlerce Müslüman, oruç ibadetinin yanı sıra namaz ve dua ile tövbe istiğfarda bulunacak. Peki, Kadir Gecesi ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2023 Kadir Gecesi tarihi…

Kadir Gecesi 2023 tarihi Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman 2023, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?

Kadir Gecesi 2023 tarihi Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından dört büyük melekten biri olan Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlanmıştır. Bu kıymetli günün faziletinden yararlanmak isteyenler ''Kadir Gecesi 2023 ne zaman, hangi gün, ayın kaçında?'' sorularına yanıt arıyor. Kadir Gecesi tarihi 2023 Diyanet takvimi ile belli oldu. Peki, tövbe kapısının ardına kadar açıldığı Kadir Gecesi ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte yanıtı…

Kadir Gecesi 2023 tarihi Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman 2023, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?

KADİR GECESİ 2023 NE ZAMAN?

'Kadir Gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor?' sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler takvimi ile yanıt buldu.

Diyanet takvimi ile belirlenen tarihe göre Ramazan ayının 27. Günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.

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Kadir Gecesi 2023 tarihi Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman 2023, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?

Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer alan bu mübarek gece, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü kılınacak teravih namazı ile başlayacak ve ertesi günün imsak vaktine kadar devam edecek.

Ramazan ayının son 10 gün içerisinde olduğu bilinen ancak tam olarak netleşmeyen Kadir Gecesi tarihi için son günlerin ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor.

Kadir Gecesi 2023 tarihi Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman 2023, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?

KADİR GECESİ NE OLDU?

Kur'an-ı Kerim'in aynı adlı 97. Suresi ile faziletleri, anlamı ve önemi anlatılan Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Kura'an-ı Kerim vahyedilmeye başlanmıştır.

Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde bulunduğu bu şekilde anlaşılmaktadır.

Kadir Gecesi 2023 tarihi Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman 2023, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?

Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen gece için bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkanına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 15).

Kadir Suresi ayetlerine göre bu gecede melekler ve Cebrail Allah'ın izniyle yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzünde barış ve esenlik hakim olur.

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