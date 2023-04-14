Kadir Gecesi 2023 tarihi Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman 2023, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?

Ramazan ayının son on günü içerisinde yer alan Kadir Gecesi 2023 tarihi belli oldu. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen bu mübarek gece ibadetlerle dolu geçirilecek. Allah'ın rahmetinin en fazla olduğu gece için geri sayım devam ederken Kadir Gecesi ne zaman 2023, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek soruları yanıt aramaya başladı. 2023 Diyanet takvimi ile netleşen günde binlerce Müslüman, oruç ibadetinin yanı sıra namaz ve dua ile tövbe istiğfarda bulunacak. Peki, Kadir Gecesi ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2023 Kadir Gecesi tarihi…