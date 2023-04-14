Kadir Gecesi 2023 tarihi Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman 2023, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?

Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen gece için bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkanına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 15).

Kadir Suresi ayetlerine göre bu gecede melekler ve Cebrail Allah'ın izniyle yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzünde barış ve esenlik hakim olur.