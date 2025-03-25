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Haberler Yaşam KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir?
Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:26 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:26

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir?

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi geldi çattı. Müslüman alemi tarafından dualarla karşılanacak bu gecede çekilecek tesbihat ve zikirler için sorgulamalar hız kazandı. Bu özel gecede dua etmenin, zikir ve tesbihatlar yapmanın fazileti oldukça fazladır. Peki, Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte, detaylar...

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025 | Kadir Gecesi’nde hangi tesbih ve zikirler çekilir?

Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesinde dua kapıları ardına kadar açıktır. Tövbelerin kabul olması için okunacak duaların yanı sıra çekilecek olan tesbih ve zikirler de büyük önem taşır. Peki, Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbih ve zikirler neler?

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025 | Kadir Gecesi’nde hangi tesbih ve zikirler çekilir?

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLERİ

Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (S.A.S) vahiy olarak indirilmeye başlanmıştır.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesinde dua kapıları ardına kadar açılır. Bu gecede yapılan ibadetlerin sevabı kat kat fazla yazılır. Kadir Gecesinde tövbelerin kabul olması için okunacak dualar, çekilecek zikirler, tesbihler ve ibadetler çok kıymetlidir.

Kadir gecesi zikirleri ve tesbihleri, bu özel gecede yapılması gereken ibadetler arasında yer alır.

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KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025 | Kadir Gecesi’nde hangi tesbih ve zikirler çekilir?

KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025 | Kadir Gecesi’nde hangi tesbih ve zikirler çekilir?

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. (Tefsir-i Mugni)

Tesbih-i Tercih: "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" şeklinde çekilen bu tesbih, Kadir Gecesi'nde sıkça tercih edilen bir zikirdir. Anlamı ise şu şekildedir: "Allah'ı tenzih ederim, Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025 | Kadir Gecesi’nde hangi tesbih ve zikirler çekilir?

Esma-ül Hüsna: Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerini zikretmek de sıkça tercih edilen bir ibadettir. "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar" gibi Allah'ın isimlerini zikrederek manevi bir huzur elde etmeye çalışabilirsiniz.

Dua Zikirleri: Kadir Gecesi'nde Allah'a dua etmek de önemli bir ibadettir. "Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar" gibi dualarla Allah'a yakarışta bulunabilir ve dilediğiniz dileklerde bulunabilirsiniz.