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KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir?
Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
12:26
KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir?
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi geldi çattı. Müslüman alemi tarafından dualarla karşılanacak bu gecede çekilecek tesbihat ve zikirler için sorgulamalar hız kazandı. Bu özel gecede dua etmenin, zikir ve tesbihatlar yapmanın fazileti oldukça fazladır. Peki, Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte, detaylar...