KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025 | Kadir Gecesi’nde hangi tesbih ve zikirler çekilir?

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLERİ

Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (S.A.S) vahiy olarak indirilmeye başlanmıştır.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesinde dua kapıları ardına kadar açılır. Bu gecede yapılan ibadetlerin sevabı kat kat fazla yazılır. Kadir Gecesinde tövbelerin kabul olması için okunacak dualar, çekilecek zikirler, tesbihler ve ibadetler çok kıymetlidir.

Kadir gecesi zikirleri ve tesbihleri, bu özel gecede yapılması gereken ibadetler arasında yer alır.