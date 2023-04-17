RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023: En güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller

Ramazan ayının 27.gününde idrak edilen Kadir Gecesi mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Uzaktaki, akrabaya, eşe ve dosta 2023 Kadir Gecesi mesajları gönderebilir, resimli Kandil mesajı ile onları mutlu edebilirsiniz. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu mübarek gecede sevdiklerini tebrik etmek isteyenler Kadir Gecesi tebrik mesajlarını araştırıyor. Whatsapp, Facebook, Instagram için göndermek isteyeceğiniz anlamlı mesajlar, hadisler ve ayetler haberimizde yer alıyor. İşte Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri ile dualı, hadisli resimli Kadir Gecesi mesajları…