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Haberler Yaşam RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023: En güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller
Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:15

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023: En güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller

Ramazan ayının 27.gününde idrak edilen Kadir Gecesi mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Uzaktaki, akrabaya, eşe ve dosta 2023 Kadir Gecesi mesajları gönderebilir, resimli Kandil mesajı ile onları mutlu edebilirsiniz. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu mübarek gecede sevdiklerini tebrik etmek isteyenler Kadir Gecesi tebrik mesajlarını araştırıyor. Whatsapp, Facebook, Instagram için göndermek isteyeceğiniz anlamlı mesajlar, hadisler ve ayetler haberimizde yer alıyor. İşte Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri ile dualı, hadisli resimli Kadir Gecesi mesajları

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023: En güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller

Müslümanların bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi bu gece yani 17 Nisan Pazartesi gününü 18 Nisan Salı gününe bağlayan gece idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece Kadir Gecesi'dir. Allah'ın rahmet ve bereketinin bol olduğu bu özel günleri sevdikleriyle paylaşmak isteyenler kısa, uzun, dua dolu ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. İşte En güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandiller

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023: En güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri, bu mübarek gecenin gelmesi ile beraber araştırılıyor. Müslümanlar bu tarihte bolca ibadet ediyor, sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyorlar. İşte en güzel, yeni Kadir Gecesi kandil mesajları ve sözlerİ 2023

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RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023: En güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller

Kadir Gecesi Mesajları 1 - Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. Kadir Gecesi'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle…

Kadir Gecesi Mesajları 2 - Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

Kadir Gecesi Mesajları 3 - Allahım! Bizleri kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Hayırlı Kandiller.

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023: En güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller

Kadir Gecesi Mesajları 4 - Rabbim tüm günahlarımızı affet bizleri bu gece de bağışlanan kullarından eyle. Kadir geceniz mübarek olsun.

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023: En güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller

Kadir Gecesi Mesajları 5 - Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa gönüllerimize huzur geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin.

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