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Haberler Yaşam Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kılınışı
Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 07:55

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kılınışı

Ramazan ayının bayramla buluşmasına sayılı günler kala bin aydan daha hayırlı olduğu aktarılan "leylet'ül Kadr" idrak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi (bugün) idrak edilen özel gece ibadet planları çıkarıldı. Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır 2 rekat ve 4 rekat seçenekleriyle araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri ile aktarılan ibadetlere hazırlıklar tamamlandı. Ayet ve hadisler ile ibadet şekli aktarılıyor. Kadir Gecesi namazı kılınışı adım adım takip ediliyor. Öte yandan bu mübarek gecede tesbih namazı eda etmek de oldukça faziletli. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir? İşte, tüm merak edilenler…

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kılınışı

Kadir Gecesi namazı kaç rekat, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir soruları yanıt arıyor. 2 rekat ve 4 rekat seçenekleriyle araştırılan namazı eda etmek isteyenler araştırmalara başladı. Diyanet ibadetleri kamuoyu ile paylaşıyor. 17 Nisan'da idrak edilecek mübarek gece öncesinde planlar yapılıyor. İftar ve sahur vakitleri arasında idrak edilecek gecede Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, adım adım Kadir Gecesi namazı kılınışı

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kılınışı

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kılınışı

KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI

Kadir Gecesi namazında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Daha sonra 100 defa İşrah suresi ve 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir Gecesi'nde Tesbih Namazı da kılınmalıdır.

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kılınışı

KADİR GECESİ NAMAZINDA OKUNACAK DUALAR

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kılınışı

KADİR GECESİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber.

KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Kadir Gecesi'nin namazı yatsıda başlar ve imsak vaktine kadar kılınabilir.

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