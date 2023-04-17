Haberler Yaşam Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kılınışı

Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 07:55

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kılınışı

Ramazan ayının bayramla buluşmasına sayılı günler kala bin aydan daha hayırlı olduğu aktarılan "leylet'ül Kadr" idrak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi (bugün) idrak edilen özel gece ibadet planları çıkarıldı. Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır 2 rekat ve 4 rekat seçenekleriyle araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri ile aktarılan ibadetlere hazırlıklar tamamlandı. Ayet ve hadisler ile ibadet şekli aktarılıyor. Kadir Gecesi namazı kılınışı adım adım takip ediliyor. Öte yandan bu mübarek gecede tesbih namazı eda etmek de oldukça faziletli. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir? İşte, tüm merak edilenler…