Kadir Gecesi ne zaman, Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi gün, Ramazan’ın kaçıncı günü?

Yılda bir defa kavuştuğumuz, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde ibadetlerin sevabı katlanır, bu geceyi ibadetle geçiren Müslüman günahlarından arınır. Böylesine kutsal ve özel bir gece her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Pek çok vatandaş, Kadir Gecesi ne zaman, Kadir Gecesi ayın kaçında ve Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi gün gibi sorulara yanıt arıyor. Leyle-i Kadr olarak da bilinen Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Kadir Gecesi Ramazan'ın 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan gecedir. Bu geceyi de içine alan Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ibadeti de son derece değerlidir. İşte Kadir Gecesi tarihi…