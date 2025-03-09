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Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor? Diyanet ile 2025 Kadir Gecesi tarihi
Giriş Tarihi: 09.03.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
22:06
Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor? Diyanet ile 2025 Kadir Gecesi tarihi
Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilir. Bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı zaman dilimi olmasıyla büyük bir öneme sahiptir. Duaların kabul olduğu, rahmet ve bereketin bolca indiği bu gecede, Müslümanlar ibadetlerle manevi huzuru yaşamaya çalışır. Kadir Gecesi'nin faziletlerinden istifade etmek isteyenler ise bu yıl hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gecesi olacak?