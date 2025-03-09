Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor? Diyanet ile 2025 Kadir Gecesi tarihi
Giriş Tarihi: 09.03.2025 22:06 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 22:06

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor? Diyanet ile 2025 Kadir Gecesi tarihi

Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilir. Bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı zaman dilimi olmasıyla büyük bir öneme sahiptir. Duaların kabul olduğu, rahmet ve bereketin bolca indiği bu gecede, Müslümanlar ibadetlerle manevi huzuru yaşamaya çalışır. Kadir Gecesi'nin faziletlerinden istifade etmek isteyenler ise bu yıl hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gecesi olacak?

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor? Diyanet ile 2025 Kadir Gecesi tarihi

İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan Kadir Gecesi, duaların kabul olduğu, rahmet ve bereketin bolca indiği mübarek gecelerden biridir. Ramazan ayı içerisinde yer alan bu özel gece, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilmiştir. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, camileri doldururken evlerinde de dualar edip Kur'an-ı Kerim tilavet eder. Manevi huzurun doruğa ulaştığı Kadir Gecesi'nin hangi güne rastladığı ise merak konusu. Peki, 2025 yılında Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor? Diyanet ile 2025 Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart tarihinde idrak edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor? Diyanet ile 2025 Kadir Gecesi tarihi

"BİN AYDAN DAHA HAYIRLI"

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor? Diyanet ile 2025 Kadir Gecesi tarihi

Kur'ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.'" (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179 [762]).

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor? Diyanet ile 2025 Kadir Gecesi tarihi

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.