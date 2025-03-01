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Kadir Gecesi ne zaman, Ramazanın kaçıncı günü? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile gündemde!
Giriş Tarihi: 01.03.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
22:06
Kadir Gecesi ne zaman, Ramazanın kaçıncı günü? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile gündemde!
On bir ayın sultanı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi tarihi 2025 Diyanet dini günler takvimi üzerinde yerini aldı. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen bu özel gün bin aydan daha hayırlı olarak görülür. İslam aleminin uyanık ve ibadetle dolu geçirmesinin tavsiye edildiği gün için geri sayım başladı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, Ramazanın kaçıncı günü?