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Giriş Tarihi: 01.03.2025 21:58 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:06

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazanın kaçıncı günü? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile gündemde!

On bir ayın sultanı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi tarihi 2025 Diyanet dini günler takvimi üzerinde yerini aldı. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen bu özel gün bin aydan daha hayırlı olarak görülür. İslam aleminin uyanık ve ibadetle dolu geçirmesinin tavsiye edildiği gün için geri sayım başladı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, Ramazanın kaçıncı günü?

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazanın kaçıncı günü? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile gündemde!

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek hicri takvimden hareketle belirlendi. Kesin günü belli olmamakla birlikte Ramazan ayının son günlerinde aranması tavsiye edilmiş bu özel gün için Müslümanlar heyecan dolu. İşte, Kadir Gecesi 2025 tarihi...

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazanın kaçıncı günü? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile gündemde!

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 Diyanet takvimi ile araştırılan Kadir Gecesi (leyletü'l-Kadr), Ramazan ayının 27. günü idrak ediliyor.

Buna göre bu yıl 26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi olacak.

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Kadir Gecesi ne zaman, Ramazanın kaçıncı günü? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile gündemde!

KADİR GECESİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur.

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazanın kaçıncı günü? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile gündemde!

Bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmeye başladığı gün olarak biliniyor. Tam tarihi saptanamamakla birlikte hadislerden hareketle Ramazan ayının son günlerinde aranan bu özel gecenin uyanık ve ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor.

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazanın kaçıncı günü? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile gündemde!

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.