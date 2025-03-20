Haberler
Yaşam
KADİR GECESİ TARİHİ 2025 | Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte, Diyanet açıkladı!
Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
10:21
Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği islam alemi tarafından merak ediliyor. Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'ın 27. gecesinde karşılanacak. Kuran-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olarak anılan bu gecede dualar ve ibadetler yapılacak. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte, Diyanet duyurdu!