KADİR GECESİ TARİHİ 2025 | Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı günü? İşte, Diyanet açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Kadir Gecesi tarihi duyuruldu. Bin aydan daha hayırlı olan bu geceyi müslüman alemi ibadetlerle karşılayacak. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte, Kadir Gecesi tarihi...