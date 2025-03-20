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Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:21

KADİR GECESİ TARİHİ 2025 | Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte, Diyanet açıkladı!

Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği islam alemi tarafından merak ediliyor. Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'ın 27. gecesinde karşılanacak. Kuran-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olarak anılan bu gecede dualar ve ibadetler yapılacak. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte, Diyanet duyurdu!

KADİR GECESİ TARİHİ 2025 | Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı günü? İşte, Diyanet açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Kadir Gecesi tarihi duyuruldu. Bin aydan daha hayırlı olan bu geceyi müslüman alemi ibadetlerle karşılayacak. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte, Kadir Gecesi tarihi...

KADİR GECESİ TARİHİ 2025 | Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı günü? İşte, Diyanet açıkladı!

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.

Buna göre; Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba idrak edilecek.

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KADİR GECESİ TARİHİ 2025 | Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı günü? İşte, Diyanet açıkladı!

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

KADİR GECESİ TARİHİ 2025 | Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı günü? İşte, Diyanet açıkladı!

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET 2025

  • 1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
  • 2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
  • 26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
  • 13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
  • 1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
  • 26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
  • 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
  • 30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
  • 31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
  • 1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
  • 5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
  • 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
  • 7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
  • 8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
  • 9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
  • 26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
  • 5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
  • 3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
  • 21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
  • 25 Aralık Perşembe Regaib Kandili
KADİR GECESİ TARİHİ 2025 | Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı günü? İşte, Diyanet açıkladı!