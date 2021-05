Kadir Gecesinde Neden Dua Okunmalı?

Hazreti Peygamberin kendisi, Kadir Gecesinin bin aydan çok daha hayırlı olduğunu ve bu günde yapılacak hayırların bin kat daha faziletli olduğunu belirtmiştir. Allah'ın merhametinin ve rahmetinin bu ayda Müslümanların üzerinde çok fazla olduğu belirtilmiştir.



Bu yüzden Kadir Gecesinde okunacak her dua her surenin ayrı bir hikmeti ve hayrı vardır. O gün içerisinde tutulacak orucun, kılınacak namazın ve verilecek zekatın apayrı bir yeri vardır. Allah resulü Müslümanlara mallarını her zaman dağıtmalarını, Kadir Gecesinde 2,3,4 kat daha fazla dağıtmalarını emretmiştir.