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Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:43

Kağıt toplayan üç kardeşin yürek yakan hikayesi: Babaannelerine bakıyorlar!

Herkesi duygulandıran hikayenin aktörleri İstanbul Esenyurt'ta yaşıyor. Geçimlerini kağıt toplayarak sağlayan üç kardeş Samet, Ulaş ve Barış, yaşları ufak olsa da kocaman yürekleri ile görenlerin büyük takdirini topluyor. kardeşlerin babaları, cezaevine girince anneleri beş çocuğu da alıp Sakarya'daki baba evine sığınmayı teklif etti. Ancak kardeşler, 'Ona kim bakacak' diyerek 80 yaşındaki babaannelerini bırakmamak için İstanbul'da kalmaya karar verdi. Okula gitmeyen kardeşler, anne babalarından ayrı, babaanneleriyle hayata tutunmaya çalışıyor. Kardeşlerinin tek isteği ise anne ve babalarının tekrar barışması. Kardeşler, "Baba, anne lütfen barışın. Eskisi gibi bir arada yaşamak istiyoruz" sözleriyle anne ve babalarına seslendiler... İşte haberin detayları…

Mehmet AVŞAR
Kağıt toplayan üç kardeşin yürek yakan hikayesi: Babaannelerine bakıyorlar!

Gün geçmiyor ki sorumsuz anne ve babaların cezasını çocukların çekmediği bir gün yaşansın.

Kağıt toplayan üç kardeşin yürek yakan hikayesi: Babaannelerine bakıyorlar!

Daha 8 yaşındaki Narin Güran'ın tüm Türkiye'yi üzen trajik ölümü henüz gündemde dururken, Esenyurt'ta hayatını karton toplayarak kazanan 10 yaşındaki Barış, 13 yaşındaki Ulaş ve 16 yaşındaki Samet baba ve annelerine seslenerek, "Baba, anne lütfen barışın artık " diyerek eski mutlu günlerini aradıklarını söylediler.

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Kağıt toplayan üç kardeşin yürek yakan hikayesi: Babaannelerine bakıyorlar!

'SABAH'A KONUŞTULAR'

" Bizim eskiden mutlu bir ailemiz vardı. 5 kardeştik, Annemiz, babamız başımızdaydı. Bir de evimizin büyüğü ninemiz var.

Kağıt toplayan üç kardeşin yürek yakan hikayesi: Babaannelerine bakıyorlar!

Babamız hapse girdikten sonra annemiz babasına dönmek zorunda kaldı.

Kağıt toplayan üç kardeşin yürek yakan hikayesi: Babaannelerine bakıyorlar!

Bizi de götürmek istedi ancak babaannemizi bırakıp gitmeye gönlümüz razı olmadı. O çok yaşlı ve bize ihtiyacı var. " diye konuştular.

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