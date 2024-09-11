Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
11:43
Kağıt toplayan üç kardeşin yürek yakan hikayesi: Babaannelerine bakıyorlar!
Herkesi duygulandıran hikayenin aktörleri İstanbul Esenyurt'ta yaşıyor. Geçimlerini kağıt toplayarak sağlayan üç kardeş Samet, Ulaş ve Barış, yaşları ufak olsa da kocaman yürekleri ile görenlerin büyük takdirini topluyor. kardeşlerin babaları, cezaevine girince anneleri beş çocuğu da alıp Sakarya'daki baba evine sığınmayı teklif etti. Ancak kardeşler, 'Ona kim bakacak' diyerek 80 yaşındaki babaannelerini bırakmamak için İstanbul'da kalmaya karar verdi. Okula gitmeyen kardeşler, anne babalarından ayrı, babaanneleriyle hayata tutunmaya çalışıyor. Kardeşlerinin tek isteği ise anne ve babalarının tekrar barışması. Kardeşler, "Baba, anne lütfen barışın. Eskisi gibi bir arada yaşamak istiyoruz" sözleriyle anne ve babalarına seslendiler... İşte haberin detayları…