Kağıthane’de dürümcüye “intikam” saldırısı! Dehşet anları kamerada: Elindeki bezle…
Giriş Tarihi: 07.12.2025 09:46
İstanbul Kağıthane'de bir dürümcüye düzenlenen silahlı saldırıda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Saldırının ardından gözaltına alınan M.E.K., polis ekiplerine verdiği ifadede, dükkan sahibinin oğlu olan M.T. ile kavga ettiğini, M.T.'nin kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını söylediği öğrenildi. M.E.K.'nin dürümcüye bu nedenle silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Öte yandan saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.