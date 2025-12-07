Kağıthane’de dürümcüye “intikam” saldırısı! Dehşet anları kamerada: Elindeki bezle…

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.12.2025 09:46

İstanbul Kağıthane'de bir dürümcüye düzenlenen silahlı saldırıda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Saldırının ardından gözaltına alınan M.E.K., polis ekiplerine verdiği ifadede, dükkan sahibinin oğlu olan M.T. ile kavga ettiğini, M.T.'nin kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını söylediği öğrenildi. M.E.K.'nin dürümcüye bu nedenle silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Öte yandan saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

DHA
Kağıthane'deki olay, 31 Ekim Cuma günü saat 06.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı caddedeki dürümcünün önüne gelen kişi, kepengi kapalı olan iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından şüpheli Levent istikametine doğru kaçmaya başladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Silah seslerini duyan polis ekipleri harekete geçti. Bu sırada Levent'te devriye gezen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koşarak kaçan şüpheliyi olayda kullandığı silahla suçüstü yakaladı.

DÜRÜMCÜYE "İNTİKAM" SALDIRISI!

Gözaltına alınan M.E.K. emniyete götürüldü. M.E.K.'nin polise verdiği ilk ifadede dükkan sahibinin oğlu olan M.T. ile kavga ettiğini, M.T.'nin kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını söylediği öğrenildi. M.E.K.'nin dürümcüye bu nedenle silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Hakkında adli işlem başlatılan M.E.K.'nin 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan M.E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Diğer yandan M.T.'nin, M.E.K.'nin Çeliktepe Mahallesi'ndeki evinnin çevresinde önce keşif yaptığı ardından da silahlı saldırı düzenlediği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletle sokakta ilerleyen 2 kişiden biri cep telefonuyla kayıt alıyor. Ardından da motosikletlinin saldırganın yanına geldiği kendisine bez verdiği ve ayrıldıkları görülüyor. Elindeki bezle tabancayı gizlediği görülen saldırgan, binanın girişine ateş açıp olay yerinden uzaklaşıyor.

Dürümcüye "intikam saldırısı" düzenleyen şüphelinin evinin kurşunlandığı anlar kamerada | Video

SALDIRIDAN HEMEN SONRA...

Bir diğer cep telefonu görüntüsünde ise M.T.'nin arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin motosikletle ilerlerken ateş ettiği anlar görülüyor. Bu saldırının hemen ardından evden çıkan M.E.K.'nin M.T.'nin babasına ait dürümcüye silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.