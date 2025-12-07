Kağıthane’de dürümcüye “intikam” saldırısı! Dehşet anları kamerada: Elindeki bezle…

DEHŞET ANLARI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Diğer yandan M.T.'nin, M.E.K.'nin Çeliktepe Mahallesi'ndeki evinnin çevresinde önce keşif yaptığı ardından da silahlı saldırı düzenlediği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletle sokakta ilerleyen 2 kişiden biri cep telefonuyla kayıt alıyor. Ardından da motosikletlinin saldırganın yanına geldiği kendisine bez verdiği ve ayrıldıkları görülüyor. Elindeki bezle tabancayı gizlediği görülen saldırgan, binanın girişine ateş açıp olay yerinden uzaklaşıyor.

