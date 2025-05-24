Kağıthane’de sokak savaş alanına döndü! Kalaşnikof ile kurşun yağdırdılar! Meğer Gündüz aracına GPS takmışlar...

Yapılan incelemede, Ümit E.'nin aracına sabah saatlerinde GPS cihazı yerleştirildiğini fark ettiği ve bunu çıkardığını söylediği öğrenildi. Ümit E., gündüz saatlerinde kendisini takip eden aracı fark ettiğini ve aynı aracın gece saatlerinde önünü kestiğini ifade etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, sokakta çok sayıda kovan bulunurken, Ümit E.'nin aracında 8, sokakta park halindeki başka bir araçta ise 1 kurşun girişi tespit edildi.

