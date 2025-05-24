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Haberler Yaşam Kağıthane'de sokak savaş alanına döndü! Kalaşnikof ile kurşun yağdırdılar! Meğer Gündüz aracına GPS takmışlar...
Giriş Tarihi: 24.05.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 10:41

Kağıthane'de sokak savaş alanına döndü! Kalaşnikof ile kurşun yağdırdılar! Meğer Gündüz aracına GPS takmışlar...

İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde yaşanan silahlı çatışma, film sahnelerini aratmadı. 43 yaşındaki Ümit E., evinin bulunduğu siteye girmek isterken maskeli 3 saldırgan tarafından kalaşnikofla hedef alındı. Ümit E.'nin de silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, kaçan maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Kağıthane’de sokak savaş alanına döndü! Kalaşnikof ile kurşun yağdırdılar! Meğer Gündüz aracına GPS takmışlar...

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi'nde, 24 Mayıs 2025 gecesi saat 00:00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. 43 yaşındaki Ümit E., 34 SP 3435 plakalı aracıyla evinin bulunduğu sitenin otoparkına girmek üzereyken, 34 KOP 216 plakalı başka bir araç tarafından önü kesildi.

Kağıthane’de sokak savaş alanına döndü! Kalaşnikof ile kurşun yağdırdılar! Meğer Gündüz aracına GPS takmışlar...

Araçtan inen yüzü maskeli 3 saldırgan, Ümit E.'ye kalaşnikof tipi uzun namlulu silahla ateş açtı. Ümit E., ruhsatsız olduğu belirlenen silahıyla saldırganlara karşılık verdi. Çatışmanın ardından maskeli saldırganlar, geldikleri araca binerek hızla olay yerinden kaçtı.

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Kağıthane’de sokak savaş alanına döndü! Kalaşnikof ile kurşun yağdırdılar! Meğer Gündüz aracına GPS takmışlar...

Ümit E. ise aracına binerek otoparka girdikten sonra ateş etmeye devam etti. Film sahnelerini aratmayan bu anlar, sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kağıthane’de sokak savaş alanına döndü! Kalaşnikof ile kurşun yağdırdılar! Meğer Gündüz aracına GPS takmışlar...

SALDIRGANLAR GPS'LE TAKİP ETMİŞ

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Ümit E., ruhsatsız silahını polise teslim ederken, husumetlisi olmadığını ve daha önce bir yediemin otoparkında çalıştığını belirtti.

Kağıthane’de sokak savaş alanına döndü! Kalaşnikof ile kurşun yağdırdılar! Meğer Gündüz aracına GPS takmışlar...

Yapılan incelemede, Ümit E.'nin aracına sabah saatlerinde GPS cihazı yerleştirildiğini fark ettiği ve bunu çıkardığını söylediği öğrenildi. Ümit E., gündüz saatlerinde kendisini takip eden aracı fark ettiğini ve aynı aracın gece saatlerinde önünü kestiğini ifade etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, sokakta çok sayıda kovan bulunurken, Ümit E.'nin aracında 8, sokakta park halindeki başka bir araçta ise 1 kurşun girişi tespit edildi.