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Kağıthane'de sokak savaş alanına döndü! Kalaşnikof ile kurşun yağdırdılar! Meğer Gündüz aracına GPS takmışlar...
Giriş Tarihi: 24.05.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
10:41
Kağıthane'de sokak savaş alanına döndü! Kalaşnikof ile kurşun yağdırdılar! Meğer Gündüz aracına GPS takmışlar...
İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde yaşanan silahlı çatışma, film sahnelerini aratmadı. 43 yaşındaki Ümit E., evinin bulunduğu siteye girmek isterken maskeli 3 saldırgan tarafından kalaşnikofla hedef alındı. Ümit E.'nin de silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, kaçan maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.