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Kâhin Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı: İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike
Giriş Tarihi: 06.01.2023 10:39
Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
10:46
Kâhin Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı: İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike
Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. Henüz erken yaşta yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Günümüzde olan koronavirüs salgını, Putin'in devlet başkanı olması, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı gibi pek çok güncel olayı da bilen Baba Vanga'nın 2023 yılı kehaneti tekrardan dünyanın gündemine oturdu. İşte Baba Vanga'nın 2023 yılı kehaneti…